Assi Viari, CasaPound: "Il problema della viabilità sulla Piana di Lucca non si risolve con la lotta di campanile"

mercoledì, 6 marzo 2019, 16:04

"Il problema della viabilità a Lucca e sulla Piana non si risolve con la lotta di campanile". Commenta così CasaPound sezione Piana di Lucca l'incontro con Anas sugli Assi Viari avvenuto ieri a Lucca. "Ancora una volta la politica locale è arrivata divisa all'appuntamento. Il progetto presentato è migliorabile, ma le divisioni interne al Pd rischiano di impedirlo".

"Sono chiare ormai due cose - continua CasaPound - e cioè che l'asse nord-sud, al netto dei miglioramenti auspicabili, rappresenti l'unico progetto realistico per provare a risolvere il nodo della viabilità lucchese. L'altra cosa chiara è che l'attuale sindaco di Capannori continua nella sua plateale polemica per compiacere una parte di elettorato. Ricordiamo infatti che il Comune di Capannori - di cui Menesini faceva parte - ha firmato al pari degli altri soggetti il progetto e il suo stralcio. La sua assenza all'incontro di ieri rappresenta quindi non solo uno nonsenso e uno sgarbo istituzionale, ma anche un danno per i cittadini che avrebbe dovuto rappresentare".

"Menesini vuole nascondersi dietro i cittadini - continua la nota - e invece di assumersi le responsabilità di amministratore, tira in ballo i capannoresi per affermarsi come capo-popolo. Ma siamo convinti che, se il lungo dibattito sugli Assi Viari si fosse esaurito prima della campagna elettorale, le posizioni sarebbero state diverse. All'incontro di ieri invece CasaPound era presente, attraverso i propri referenti di Capannori e il consigliere comunale di Lucca Fabio Barsanti. Anche per affermare la nostra posizione sull'asse est-ovest, che al momento potrebbe essere assorbito dall'utilizzo dell'autostrada A11, contrattando con la Società concessionaria modalità di utilizzo gratuito per il traffico locale della tratta dal casello di Altopascio a Lucca Ovest".