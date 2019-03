Piana



Assi Viari, Menesini convoca i sindaci della Piana

giovedì, 7 marzo 2019, 11:48

Il presidente della provincia Luca Menesini ha inviato una lettera ai sindaci dei comuni di Lucca, Altopascio e Porcari per invitarli mercoledì 13 marzo, alle 15, ad una riunione a Palazzo Ducale per avviare un percorso condiviso sulle osservazioni da inviare relativamente al progetto definitivo dell'asse nord-sud del sistema tangenziale lucchese, presentato e inviato lo scorso martedì da Anas.



Nella missiva, Menesini dice chiaramente che bisogna cambiare il piano del confronto; ad oggi sembra ci sia un conflitto perché la questione è stata affrontata in modo ideologico: assi sì o assi no.



Secondo il presidente della Provincia, la questione invece è pratica, perché tutti sono d'accordo sul fatto che la Lucchesia abbia bisogno di un sistema tangenziale.



Riconosciuto il bisogno di un'opera che risolva la questione del traffico, soprattutto quello dei mezzi pesanti, Menesini è certo che tutti i sindaci vogliano fare un'opera significativamente utile e ben integrata con il territorio, esattamente come emerse nell'inchiesta pubblica (a cui parteciparono i comuni, le associazioni di categoria, i comitati, i cittadini ed esperti ambientali di fama nazionale).



Indicazioni puntuali che furono poi inserite come prescrizioni nella procedura dalla provincia di Lucca stessa.



Per il presidente della provincia è arrivato il momento di chiudere i nodi ancora aperti e ritiene che ciò sia possibile se i sindaci della Piana lavorano uniti, anche partendo da un confronto aspro, perché hanno capacità di fare sintesi.

Qui di seguito la lettera inviata ai sindaci:





Al Sindaco del Comune di Lucca

Alessandro Tambellini

Al Sindaco del Comune di Altopascio

Sara D'Ambrosio

Al Sindaco del Comune di Porcari

Leonardo Fornaciari

Cari colleghi,

Finalmente abbiamo in mano il progetto definitivo dell'asse nord-sud, progetto che abbiamo atteso per cinque anni - il preliminare ci fu presentato nel 2014 - e quindi abbiamo gli elementi per dire che è stato fornito un progetto definitivo pressoché identico al preliminare.

Con l'inchiesta pubblica condotta dalla Provincia - a cui oltre i Comuni parteciparono associazioni di categoria, cittadini, comitati - erano emerse modifiche necessarie perché il progetto fosse il più utile possibile a risolvere la questione del traffico, soprattutto il traffico dei mezzi pesanti, nei nostri territori.

Allo stesso tempo le modifiche emerse in quel contesto avevano l'obiettivo di salvaguardare il territorio, che è il patrimonio più importante che abbiamo. Il sistema tangenziale – questa era la finalità a cui lavoravamo – doveva essere un'opera che avrebbe riqualificato il nostro territorio, concependolo con esso integrato.

La Provincia di Lucca aveva mandato tutte queste prescrizioni ad Anas. Dopo cinque anni, Anas ci invia un definitivo che non accoglie i miglioramenti proposti dall'inchiesta pubblica e che sono contenuti anche nelle prescrizioni alla Via prodotta dalla Provincia.

Detto questo, adesso si apre un periodo previsto dalle procedure in cui possono essere presentate osservazioni al progetto definitivo, in modo che la progettazione definitiva sia migliorata.

Pertanto ritengo che sia giunto il momento di lavorare insieme a queste modifiche; nel dibattito pubblico sembra che le nostre posizioni siano chissà quanto distanti: io però non ne sono così convinto.

Siamo tutti convinti che la Lucchesia ha bisogno di un sistema tangenziale e mi sembra un ottimo punto di partenza.

Sul dettaglio delle modifiche da inviare ad Anas, invece, non ci siamo mai confrontati a un tavolo tutti insieme, anche perché non avevamo il progetto definitivo, e questo ha portato al conflitto su un piano ideologico - assi sì e assi no - inutile e soprattutto non veritiero.

Adesso abbiamo il definitivo e possiamo metterci al tavolo - carte e tecnici con noi - a risolvere i nodi aperti.

Non si tratta di una questione ideologica, bensì molto pratica.

Se è vero che il sistema tangenziale va fatto, è altresì vero che non possiamo essere gli autori di una grande opera che non porta benefici significativi sulla questione del traffico e non risulta ben integrato al territorio.

Non esiste l'opera perfetta, ma esistono opere fatte bene o opere fatte male.

Quindi è necessario che i Comuni si uniscano e presentino - nell'impostazione generale - le stesse osservazioni al progetto definitivo; poi ognuno aggiungerà gli aspetti più peculiari del proprio territorio.

I tempi, i modi e le capacità ci sono.

Bisogna entrare nel merito del progetto e risolvere le questioni delicate che tutti sappiamo esserci.

Vi invito quindi a una riunione a Palazzo Ducale, mercoledì 13 marzo, alle 15, anche alla presenza dei vostri tecnici, per avviare un percorso di confronto sulle modifiche da inviare con le osservazioni, partendo ovviamente dal tracciato e dai dati che Anas ci ha fornito sull'opera.

Sono certo che il percorso di confronto fra sindaci sia la strada da intraprendere per trovare una sintesi che rispetti le necessità del tessuto produttivo locale e dei nostri cittadini.

Certo che anche a voi sta a cuore di realizzare un sistema tangenziale fatto nel rispetto dei territori e utile a tutta la Lucchesia, vi aspetto mercoledì.

Lucca, 07.03.2019

Cordiali Saluti

Il Presidente della Provincia

Luca Menesini