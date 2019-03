Piana



Assi Viari, Picchi: "Perché il silenzio assordante del candidato di centrodestra?"

sabato, 23 marzo 2019, 23:35

"Dai tempi in cui la Piana era minacciata dagli inceneritori non si vedeva un'assemblea pubblica così partecipata e piena di voglia di "combattere". In un certo senso dovremmo quasi ringraziare Anas e tutti quei politici che vogliono portare avanti questa viabilità distruttiva per aver risvegliato le popolazioni". Va subito al sodo Liano Picchi, dei comitati di Capannori, Paganico e Tassignano.

"Una diga di inerti alta talvolta fino a nove metri - continua Picchi - dividerà la piana da San Pietro a Vico a Lunata, un nastro reso invalicabile dal traffico qui scaricato da Lucca taglierà poi i paesi del centro-sud di Capannori dal capoluogo, senza risolvere assolutamente i problemi che ci affliggono. Un fiume di denaro pubblico finirà nelle tasche dei costruttori, le cave lavoreranno a pieno regime e il bitume sostituirà i pochi terreni rimasti liberi".

"Se almeno servisse a ridurre il disagio di chi vive lungo le arterie trafficate del nostro Comune - prosegue Picchi - ce ne faremmo una ragione, e invece ( sono dati ufficiali ) una riduzione inferiore al 12% sul viale di Marlia, è in cambio un enorme aggravio sulla via Chelini su cui confluirebbe tutto il Brennero. Abbiamo apprezzato le critiche al progetto mosse dal Sindaco Menesini, e l'assordante silenzio del candidato del centrodestra, gli va tutto bene? O ancora non si è fatto un'idea? In mezzo a tanti dubbi una sola certezza, o si ha il coraggio di rivedere il tutto è in un'ottica di equa ripartizione dei sacrifici, o Anas e potentati locali troveranno un'opposizione popolare che neanche s'immaginano".