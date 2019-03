Piana



Assi viari, Zucconi (FdI) critica Menesini

giovedì, 7 marzo 2019, 14:52

Riceviamo pubblichiamo questo comunicato stampa del deputato Riccardo Zucconi (FdI) che interviene sul tema degli assi viari e critica la posizione del sindaco di Capannori Luca Menesini.

"È stato presentato da Anas il progetto definitivo della viabilità sulla piana di Lucca - esordisce il deputato -. L'intero "sistema tangenziale di Lucca", due corsie per circa 30 Km di cui il primo stralcio funzionale nel tratto "Lucca Nord Sud" da 111 milioni. Cifre importanti per il territorio ma ancora di più un intervento assolutamente non più procrastinabile. Basta con le liti e gli scontri politici, la nuova viabilità deve essere realizzata. Appena iniziato il mandato in Parlamento mi sono mosso per approfondire la questione incontrando personalmente i vertici dell'Anas ed acquisendo le documentazioni inerenti i progetti attualmente elaborati. Quello della mancata realizzazione degli assi viari è un danno che penalizza tutta la piana e la città di Lucca. Aziende, attività, pendolari e cittadini attendono invano da troppi anni un sistema di mobilità che li liberi dalla morsa del traffico e dallo smog ed è davvero arrivato il momento di passare dalle parole ai fatti, fuori da ogni logica di propaganda e di fazione".

"Solo il sindaco di Capannori, contro ogni logica, si ostina a contestare tale realizzazione scordandosi che nell'interesse del suo territorio prima di lui sindaci, provincia e regione hanno dato il via a tale realizzazione - accusa l'onorevole -. Lo sviluppo ed ancora di più le infrastrutture sono fondamentali per la crescita di questo territorio. Menesini evidenzia in maniera eclatante la spaccatura interna al PD lucchese, sembra quasi volere passare dalla parte dei 5 stelle e sposare le loro tesi. Il territorio è rimasto con le caratteristiche di una viabilità ottocentesca: pare che Menesini non sia reso conto che è passato il tempo dei carri trainati da cavalli e buoi e ostacola di fatto questa realizzazione proponendo bretelle e bretelline costose e utili solo a tener viva la sua campagna elettorale. E invece occorre che le Istituzioni e i loro rappresentanti abbiano la forza, come è sembrato vogliano fare anche esponenti del suo stesso partito come Tambellini e Baccelli , di fermamente contrapporsi a Menesini, perché questa è sicuramente l'ultima opportunità di realizzare una viabilità attesa da oltre 30 anni".