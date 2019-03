Piana



Associazione Città del Pane, Marchetti (FI) replica a D’Ambrosio

sabato, 9 marzo 2019, 20:06

Il capogruppo regionale di Forza Italia Maurizio Marchetti replica serafico «I soldi della Città del Pane, tutte quote associative, rendicontati allo spicciolo»



«Come dove sono i soldi dell’Associazione Città del Pane? Nelle casse dell’Associazione, no? Tutti rendicontati allo spicciolo in regolare bilancio, frutto di quote associative versate dai Comuni aderenti e senza storni per il presidente che non percepisce alcun compenso. Se il sindaco D’Ambrosio negli ultimi tre anni avesse trovato il tempo di chiedermelo anche solo alzando il telefono o negli incontri in Consiglio comunale gliel’avrei detto subito, che problema c’è? E’ tutto in assoluta trasparenza».

«Semmai, anziché spostare il baricentro del discorso, spieghi lei dove siano finiti i 63mila euro complessivi che tra il 2017 e il 2018 il Comune di Altopascio ha versato a un Centro commerciale naturale che non esiste più. Su questo prima o poi dovrà rispondere. Se non a noi, le toccherà probabilmente farlo in altra sede».

Così il Capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Maurizio Marchetti in risposta al Sindaco di Altopascio Sara D’Ambrosio circa i fondi dell’Associazione Città del Pane.