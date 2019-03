Piana



Bama affronta il Basket Valdisieve

venerdì, 29 marzo 2019, 10:38

Un Bama già ai playoff affronta domenica pomeriggio il Basket Valdisieve. Il team di Pescioli é la vera e propria rivelazione del campionato. Via nomi eccellenti come Mariotti, Cherici e Cioni e dentro giovani di belle speranze con l'aggiunta di Dionisi, pescato dalla serie D, nel mercato di gennaio. Il gioco dei fiorentini non ne ha risentito, anzi. Le peculiarità si sono amplificate all'ennesima potenza e dopo un inizio in sordina i biancoverdi sono anch'essi ad un passo dai playoff matematici. Matematica che sorriderebbe loro propio in caso di blitz al PalaBridge.



All'andata il Bama subì una netta sconfitta (83-66) al termine di un match dominato mentalmente e fisicamente dai padroni di casa. Appare quindi lapalissiano affermare che se assisteremo ad un team rosablu spento, pasticcione e molle come nelle ultime tre uscite di campionato il risultato potrà essere uno e solo uno. Se invece Cappa e compagni tornassero a giocare in fiducia, a giostrare di squadra e non in modo estemporaneo, il tutto unito al testosterone e alla voglia di soffrire indispensabili nello sport, per i rosablu si avvicinerebbe il sesto posto. Piazzamento che consentirebbe alla Novelli band quantomeno di divertirsi nei playoff, senza affrontare corazzate troppo più forti. Gara quindi fondamentale per misurare la febbre rosablu e l'orgoglio di indossare i propri colori. Il compito sarà difficilissimo.



Gli avversari non mollano mai e poi, sì,ok, i giovani sono importanti, ma Valdisieve si affida sempre alle mani del sempiterno Occhini (classe '82) dell'ala Coccia e della guardia Rossi. Trio che produce gran parte del fatturato di squadra. Palla a due alle ore 18,00 con la missione per i rosablu di dimostrare il loro reale valore con grinta e coraggio. "Courage calls to courage everywhere" dicono al di là dell'oceano, dove il basket non é uno sport ma una religione.