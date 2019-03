Piana



Bama di scena al PalaDrago di San Giovanni Valdarno

venerdì, 22 marzo 2019, 10:42

Un Bama già salvo, ma con nel mirino i playoff, sarà di scena nella bolgia del PalaDrago di San Giovanni Valdarno, domenica pomeriggio alle 18. Un campo caldissimo dove i rosablu hanno sempre fatto una gran fatica. Anche la stagione scorsa gli altopascesi uscirono sconfitti di misura in un match equilibratissimo. Senza contare che anche le big del campionato hanno vinto (vedi Pielle nell'ultimo turno) sudando le classiche sette camicie.



Novelli dovrebbe, condizionale d'obbligo, avere a disposizione sia De Falco che Orsini, ma entrambi, dopo un lungo stop, saranno in condizioni molto menomate. Quindi dovrà essere il solito quintetto leggero a cercare di portare a termine un blitz che vorrebbe dire playoff al 95%. I verde arancio in genere si trasformano tra le mura amiche sospinti dai loro tifosi, puntando sulla transizione offensiva feroce e sulle percussioni in area per liberare tiri aperti. Punte di diamante sono l'atleta U.S.A. Price e la guardia Brandini, giocatori con molti punti nelle mani.



Particolare attenzione andrà posta anche alle difese adeguate di coach Masini, sia a tutto campo che nei dintorni dell'area. Calendario alla mano per i rosablu una vittoria dovrebbe spingere i rosablu alle porte della post season che conta. Ma ci saranno 40 durissimi minuti da affrontare.