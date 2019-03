Piana



Bama impegnato al PalaGiovani di San Vincenzo

venerdì, 8 marzo 2019, 10:00

Un Bama ancora in versione Enrico Toti sarà di scena al PalaGiovani di San Vincenzo, domenica. Se un neofita della palla a spicchi andasse a vedere la classifica (24 punti contro 10) penserebbe ad un compito rosablu di scarsa difficoltà. Così non sarà. Sicuramente.



I motivi generici sono tanti, in primis il fatto che fare la zingarata in trasferta in C Gold é sempre una cosa ardua, il tutto unito calore dell'impianto sanvincenzino. Ma soprattutto per il fatto delle assenze rosablu prolungate, che, unite a quelle last minute delle quali non parliamo altrimenti veniamo accusati di piangerci addosso (incredibile!!), alla lunga minano sia la qualità degli allenamenti che le soluzioni tattiche in gara. Se a ciò aggiungiamo che i ragazzi di Mostardi domenica scorsa sono riusciti a fare il blitz che i rosablu hanno siforato sul campo della Pielle Livorno si può ben intuire il coefficiente di difficoltà.



A decorare il tutto un roster che occupa una posizione di classifica assolutamente inadeguata al valore dei singoli. Parecchia gente ha giostrato da protagonista assoluto al piano di sopra fino a poco tempo fa: Marmugi, Franceschini, Gabellieri ed Innocenti ad esempio. Oppure ha dominato in categorie inferiori come Bini. I sol 10 punti in graduatoria stanno decisamente stretti ad una rosa del genere. Insomma ci vorrà un Bama bravo a partire velocissimo sui blocchi, incurante delle assenze di De Falco e Orsini (più forse un'altra), giocando con la mente sgombra e con la tecnica sopraffina dei suoi componenti a fare dal fil rouge del match. Il gruppo é unito, i rosablu sanno di essere quasi salvi ma si vogliono regalare un ulteriore sogno, che ad agosto non era assolutamente nei piani societari: leggi playoff. Post season che conta probabile con altre due vittorie, certa con altre tre.



Palla a due alle 18,00. Arbitreranno Frosolini e Panicucci.