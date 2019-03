Piana



Bartolomei: “Da lunedì nelle frazioni per costruire con i cittadini il programma elettorale”

venerdì, 15 marzo 2019, 14:56

di giulia del chiaro

Sarà una prima fase itinerante quella della campagna elettorale del candidato sindaco del centrodestra, Salvatore Bartolomei, che da lunedì darà il via ad “Idee in movimento” il tour delle diverse frazioni del comune di Capannori durante il quale, oltre a dialogare con i cittadini, verrà chiesto, a chi lo vorrà, di compilare un semplice questionario con lo scopo di utilizzare le informazioni così raccolte per costruire – insieme alla cittadinanza – il programma elettorale del centrodestra capannorese.

Partirà lunedì da Colle di Compito, Castelvecchio e Ruota il viaggio attraverso il territorio del comune che, per quasi un mese, ogni giorno vedrà il candidato ed i suoi sostenitori ascoltare gli abitanti e fare tesoro del loro contributo raccogliendo idee e problematiche su cui la popolazione vorrebbe che la prossima amministrazione si soffermasse.

“Stamani alle 9 abbiamo fatto un giro del mercato di Capannori per lanciare la prima fase della nostra campagna – ha spiegato, infatti, il candidato durante la conferenza stampa avvenuta, a fine mattinata, proprio negli spazi del mercato – che si fonderà sull’ascolto ed il contatto con le persone consapevoli della necessità di sentire, ad una ad una, le diverse frazioni dato che sappiamo come, delle 40 località facenti parte del territorio comunale, ognuna abbia problematiche diverse oltre ad una percezione differente delle priorità e delle necessità del comune”.

“Un approccio non classico in risposta alla crescente disaffezione verso la politica”, ha precisato Bartolomei ricordando come il suo obiettivo sia quello di mettersi a disposizione della gente quale strumento politico nella risoluzione di problemi reali mediante una presenza vera e “non di bandiera”.

Il programma del tour, già calendarizzato, prevede infatti la presenza, del candidato e dei militanti che lo appoggiano, ogni giorno in una frazione diversa a partire da lunedì 18 marzo fino a venerdì 12 aprile. Durante le giornate ai cittadini interessati verrà rilasciato un questionario anonimo, in cui si chiede solo si specificare frazione, età e genere, volto a raccogliere problematiche di ogni zona ed idee che verranno poi considerate come base di partenza per la costruzione comune del programma elettorale.

Il questionario, molto semplice e veloce da compilare, può essere riempito e consegnato sul posto o completato in seguito per essere inviato all’indirizzo mail bartolomeisindaco@gmail.com o, con una foto tramite Whattsapp, al numero 3896391096.

“Chiaro è che – ha voluto sottolineare il candidato – abbiamo già elaborato alcune proposte elettorali che presenteremo prima della fine del tour”, ma, per il programma definitivo del centrodestra, si dovrà attendere fine aprile quando, accanto alle idee già maturate dal candidato e dai suoi sostenitori, potranno essere introdotte, nel piano elettorale, anche quelle emerse dalla voce dei cittadini.

Già alla conferenza stampa di presentazione, avvenuta quindici giorni fa, Bartolomei aveva rimarcato un problema di vitalità del comune dovuto alla mancanza di spazi di socializzazione, per lo sport, per il teatro ecc. che invece, nell’ottica del centrodestra, sembrano essere un aspetto fondamentale per riportare vita nelle frazioni. Sarà quindi il centro di Capannori uno dei capitoli del programma, ha anticipato Bartolomei, con il suo crescente numero di saracinesche tirate giù e la sua carenza di vita e luoghi di aggregazione. E, a chi chiedeva maggiori dettagli sugli aspetti già fissati del programma, il candidato ha risposto che un obiettivo, tra i tanti, sarà per esempio quello di pensare alla costruzione di una sorta di pala-teatro come struttura modulare contenuta, e con costi di gestione ridotti, che possa essere utilizzata sia per gli sport che si svolgono all’interno che per eventi ed attività teatrali.

Rinnovate poi le critiche ad alcuni interventi, delle precedenti amministrazioni, come la statua di Garibaldi, il labirinto del pellegrino e le piste ciclabili, poco usate e costruite in modo da rendere più difficile l’accesso al paese, che farebbero di Capannnori “il simbolo di come spendere i soldi pubblici in modo sbagliato”.

“Iniziativa, presenza e ascolto – ha concluso Bartolomei – questi i pilastri della nostra campagna che si fonda sull’impegno e aspira al rinnovamento”.

Per rimanere sempre aggiornati sull’attività del candidato è possibile, oltre a richiedere l’iscrizione al gruppo Whatsapp “Idee in movimento” (scrivendo “AGGIUNGIMI” al 3896391096), seguire i suoi canali social: la pagina “Salvatore Bartolomei” su Facebook e l’account “bartolomei_capannori2019” su Instragram.