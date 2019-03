Piana : capannori



Bartolomei: “Sicurezza stradale, più controlli e meno spot”

domenica, 31 marzo 2019, 09:55

Sicurezza stradale, dopo l'ennesimo incidente avvenuto sulle strade di Capannori. Il candidato sindaco del Centrodestra, Salvadore Bartolomei, interviene: "Molto spesso sulle nostre strade succede qualcosa, troppo spesso qualcosa di grave. Mi sento vicino alle sfortunate vittime di questi incidenti. Mi pare chiaro che siamo arrivati a un livello di emergenza determinata da cinque anni di totale assenza sul tema e che ora i nodi vengono al pettine, le nostre strade sono troppo spesso insicure".

"Gli annunci e le trovate del sindaco uscente - commenta Bartolomei - , con gaffes annesse, come quella del passaggio pedonale nel nulla, non hanno risolto nè risolveranno il problema serio e grave della sicurezza stradale nel nostro territorio".

A tal proposito: "Si dice tutto tranne quello che si dovrebbe dire e cioè che il problema principale è la mancanza di controllo e questa foto (in allegato) ne è il simbolico esempio. Una macchina è parcheggiata, di sera e in una zona al buio, dopo una curva a gomito in prossimità del passaggio pedonale messo per motivi di sicurezza e che ha fatto ridere tutta la Toscana".

"Pochi controlli su tutto il territorio, insomma - incalza Bartolomei -: la verità è che i vigili urbani sono sotto organico da anni e che dal punto di vista politico questa amministrazione si è data altre priorità. Adesso, caro sindaco uscente, puoi mettere il limite di velocità anche a 10 km/h o inventarti dossi artificiali verso il nulla, ma se i vigili non possono essere presenti sul territorio e non puoi controllare non risolvi niente. E se non asfalti le strade, se non risolvi le situazioni di criticità legate ad alcune piste ciclabili, se metti i dossi artificiali dove non devono andare e non dove la gente le richiede, se non illumini le strade, se non fai la segnaletica verticale ed orizzontale, in cosa hai contribuito?"

"Se non è l'amministrazione comunale per prima a fare il suo dovere - aggiunge Bartolomei - tutti i proclami cadranno nel vuoto".

"Tutto questo è quello che, guarda caso, sentiamo e vediamo ogni giorno, in ogni frazione, con la campagna d'ascolto Idee in Movimento. Ma è possibile - chiede il candidato sindaco del Centrodestra - che ci siano frazioni in alcuni punti importanti prive di segnaletica orizzontale?, dossi artificiali ridicoli e non dove servono, pochi controlli e strade groviera?". "È possibile che la realizzazione di alcune piste ciclabili abbiano aumentato il livello di insicurezza?"

"Ma il sindaco Menesini - continua Bartolomei - non aveva promesso nel suo programma elettorale di cinque anni fa che avrebbe asfaltato 30km all'anno di strade? Non c'è un centimetro di Capannori percorribile senza sobbalzi o contraccolpi per auto bici e scooter. Ma Menesini continua a promettere, peccato che le sue proposte siano demagogiche e irrealizzabili oltreché tardive".

E passa alle proposte: "Noi abbiamo idee non demagogiche, non filosofiche ma concrete. Proposte non rivoluzionarie ma legate semplicemente alla logica e al buon senso: maggior presenza sul territorio da parte della polizia municipale e interventi sensati per migliorare la sicurezza stradale. Eliminando gli sprechi e impegnandoci a destinare tutti i proventi delle multe alla sicurezza stradale; faremo inoltre uno studio approfondito per capire i punti e le cause dove ci sono più sinistri e agiremo in modo specifico e funzionale per risolvere le situazioni di maggior pericolosità". "Ascoltando la gente, per una Capannori più sicura con più controlli e meno spot".