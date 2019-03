Piana



Boschi (CasaPound) denuncia: "Auguri di morte da parte di un gestore dell'ostello comunale. Menesini prenda posizione"

lunedì, 18 marzo 2019, 09:30

""Spero t'appendano a testa in giù al lampione della rotonda del Majorana", è questo il grave commento fatto contro di me su Facebook da uno dei gestori dell'ostello comunale La Salana di Capannori". A denunciarlo è Daniele Boschi, candidato a sindaco di Capannori per CasaPound Italia: "Chiedo al sindaco nonché collega candidato Luca Menesini di prendere posizione sia in merito al commento, sia in merito alla sua compatibilità con la gestione di un ostello comunale, nato per i pellegrini della Via Francigena e in generale per accogliere le persone. Indipendentemente dal colore politico".

"Non conosco questo signore - continua Boschi - e non credo di avergli fatto personalmente qualcosa di male. Resto sorpreso e preoccupato che dopo un solo giorno dalla mia candidatura, debba richiamare l'attenzione sul rispetto del gioco democratico. Il gestore dell'ostello ha commentato l'articolo della conferenza stampa di presentazione della mia candidatura a sindaco di Capannori con parole gravissime. Non solo un augurio di morte cruenta, ma una minaccia non troppo velata. A chi si riferisce? Chi mi dovrebbe "appendere al lampione"? Ricordo che è in corso un processo per l'attentato bombarolo contro la sede di CasaPound a Lucca. Su certe cose quindi non si può abbassare la guardia".

"La campagna elettorale di Capannori sta entrando nel vivo - continua il candidato di CasaPound - ed è bene che tutti i candidati dicano parole chiare contro intimidazioni, minacce e possibili derive violente. Luca Menesini ha inoltre la responsabilità dell'attuale governo del territorio, e di aver affidato la gestione dell'ostello La Salana a un soggetto come colui che ha scritto la frase. Gli chiedo quindi formalmente di esprimersi a riguardo, e se a Capannori, e all'ostello La Salana, siano garantiti i diritti di tutti o meno".

In merito alle accuse rivolte al candidato a sindaco di Capannori di Casapound, la società “Quinto Miglio srls” che gestisce l’ostello “La Salana” di Capannori, si dissocia dalle parole espresse sul socialnetwork Facebook da uno dei gestori e sottolinea la sua estraneità all’iniziativa, che è privata e ascrivibile al singolo. La “Quinto Miglio” inoltre condanna la frase, nella quale non si riconosce, e si riserva la possibilità di prendere provvedimenti. La società tiene a sottolineare che l’Ostello “La Salana” è un luogo di aggregazione, aperto a tutti, senza alcuna distinzione di sesso, etnia, religione, credo politico, nel rispetto di quanto stabilito dalla Carta Costituzionale della Repubblica Italiana.