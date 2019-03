Boschi (CasaPound) sul raddoppio della ferrovia: "Il Comune risparmi i soldi degli interventi stradali superflui e li metta se necessario a disposizione di chi subirà gli espropri"

Altri articoli in Piana

mercoledì, 20 marzo 2019, 14:51

Il sindaco Menesini: "Un'opera di portata storica. Mai a Capannori si sono concretizzate infrastrutture così importanti che avessero lo scopo di tutelare i centri abitati e di togliere i tir dai paesi"

mercoledì, 20 marzo 2019, 13:23

Ieri sera a Capannori la maggioranza di centrosinistra ha dato il via libera in consiglio comunale all'atto di assenso ai fini dell'intesa per il potenziamento della linea Pistoia – Lucca, con il raddoppio della tratta compresa tra le stazioni di Pescia e Lucca

mercoledì, 20 marzo 2019, 13:16

Venerdì 22 marzo alle ore 17.30 al polo culturale Artémisia a Tassignano è in programma la presentazione del libro "Mi ritorni in mente. Lucchese tra storia e leggenda" (Tralerighe libri) scritto dai giornalisti Duccio Casini, per molti anni redattore de "Il Tirreno", adesso collaboratore de "La Gazzetta dello Sport" e...

mercoledì, 20 marzo 2019, 12:10

I consiglieri comunali Marchi, Celli e Martinelli, a nome di tutto il gruppo di "Svolta Comune", intervengono per esprimere alcune considerazioni in merito all'esito del consiglio comunale di ieri

martedì, 19 marzo 2019, 17:28

CasaPound Italia, sezione Piana di Lucca, ha inviato oggi ad Anas le proprie osservazioni sul 1° stralcio del progetto degli Assi Viari. Il movimento, che correrà anche alle prossime elezioni amministrative di Capannori, ha proposto ad Anas alcune migliorie riguardanti principalmente il sistema delle rotatorie e la ricaduta su abitazioni...

martedì, 19 marzo 2019, 16:11

Venerdì alle ore 20.30 al teatro Artè di Capannori la Compagnia Teatro Studio metterà in scena “Lo sposo nell'armadio” per la regia di Roberto Birindelli, adattamento de “La palla al piede” di Georges Feydeau