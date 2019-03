"Camelie e non solo": per quattro sabati escursioni guidate al lago della Gherardesca e all'oasi del Bottaccio

Altri articoli in Piana

venerdì, 15 marzo 2019, 16:59

Il ministro, presente oggi ad Altopascio per un’iniziativa politica, era stato invitato dal sindaco in Comune per un incontro istituzionale

venerdì, 15 marzo 2019, 15:37

L’assessore Bandoni: “Un importante intervento che dimostra come la sicurezza stradale e la tutela degli utenti più deboli, come i pedoni, sia una nostra priorità”

venerdì, 15 marzo 2019, 14:56

Partirà lunedì da Colle di Compito, Castelvecchio e Ruota il viaggio attraverso il territorio del comune che, per quasi un mese, ogni giorno vedrà il candidato ed i suoi sostenitori ascoltare gli abitanti e fare tesoro del loro contributo raccogliendo idee e problematiche della popolazione

venerdì, 15 marzo 2019, 14:20

A partire da domenica l'antica Badia di Cantignano ospiterà un ciclo di tre concerti promosso dal comune di Capannori e organizzato dall'Associazione musicale lucchese, dal titolo "La musica, il racconto"

venerdì, 15 marzo 2019, 10:28

Natura, cultura e sport in un solo percorso: in bicicletta sulla nuova ciclabile Francigena da Camaiore ad Altopascio passando per Lucca e Capannori

venerdì, 15 marzo 2019, 09:02

Non si è fatta attendere la risposta al comunicato del presidente del Consorzio di Bonifica Toscana Nord Ismaele Ridolfi da parte di alcuni dei proprietari delle centraline idroelettriche poste sul Condotto Pubblico. Questi ultimi descrivono una realtà ben diversa rispetto a quanto esternato dal presidente del consorzio