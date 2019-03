Capannori, iniziativa per il 153° anniversario della fondazione del comando di polizia municipale

Altri articoli in Piana

giovedì, 7 marzo 2019, 14:52

Riceviamo pubblichiamo questo comunicato stampa del deputato Riccardo Zucconi (FdI) che interviene sul tema degli assi viari e critica la posizione del sindaco di Capannori Luca Menesini

giovedì, 7 marzo 2019, 14:47

In arrivo un finanziamento dalla regione Toscana di circa 20mila euro in favore del Centro Commerciale Naturale di Villa Basilica. Un risultato importante perché andrà a sostenere il lavoro degli esercizi commerciali e delle botteghe che operano sul territorio

giovedì, 7 marzo 2019, 12:33

Va sotto il titolo 'Diventare donne' il ricco programma di iniziative promosso dal comune e dalla Commissione Pari Opportunità di Capannori in occasione della Festa della Donna. Cinema, teatro, sport, incontri, per riflettere e confrontarsi sulla condizione femminile oggi

giovedì, 7 marzo 2019, 11:48

Il presidente della provincia Luca Menesini ha inviato una lettera ai sindaci dei comuni di Lucca, Altopascio e Porcari per invitarli mercoledì 13 marzo, alle 15, ad una riunione a Palazzo Ducale per avviare un percorso condiviso sulle osservazioni da inviare relativamente al progetto definitivo dell'asse nord-sud del sistema tangenziale...

giovedì, 7 marzo 2019, 11:01

ll filosofo e sociologo Umberto Galimberti martedì 12 marzo alle 21 ad Artè aprirà l'edizione 2019 dei 'Percorsi di pedagogia globale' dedicati alle nuove consapevolezze promossi dal comune di Capannori in collaborazione con l'associazione Paideia

mercoledì, 6 marzo 2019, 17:49

La nuova rotatoria di Badia Pozzeveri, che sorge sulla via Romana, in località Carbonata, all'altezza di via di Tappo, è realtà. I lavori sono infatti conclusi, mancano ora le ultime opere accessorie, ma la nuova infrastruttura stradale è perfettamente percorribile