Piana



Capannori, proteste in consiglio per il via libera al raddoppio ferroviario

mercoledì, 20 marzo 2019, 13:23

Ieri sera a Capannori la maggioranza di centrosinistra ha dato il via libera in consiglio comunale all'atto di assenso ai fini dell'intesa per il potenziamento della linea Pistoia – Lucca, con il raddoppio della tratta compresa tra le stazioni di Pescia e Lucca. Presenti alla seduta alcuni cittadini contrari al provvedimento, che hanno esposto degli striscioni in aula per manifestare il loro dissenso.



(foto di Matteo Petrini)

E.B.