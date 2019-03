Piana



CasaPound punta su Daniele Boschi: "Servire gli italiani"

sabato, 16 marzo 2019, 14:32

di eliseo biancalana

"Rappresentiamo quella destra che a Capannori manca" ha sostenuto Fabio Barsanti, consigliere comunale a Lucca di CasaPound, alla conferenza stampa di presentazione del candidato sindaco del partito, che si presenta per la prima volta alle elezioni amministrative nel comune della Piana. L'aspirante primo cittadino è Daniele Boschi, 53 anni. Nato a Pistoia, residente a Lucca, lavora come consulente per la sicurezza antincendio sul lavoro.

Il partito ha aperto a settembre la propria sede capannorese a Marlia. "Qui abbiamo il quartier generale della raccolta alimentare" ha ricordato Barsanti, parlando all'interno del locale. Una presenza relativamente recente, ma CasaPound ha deciso comunque di provare a presentare la propria lista alle comunali confortata dal buon esito delle politiche del 2018. "Sarà una sfida molto difficile" ha comunque ammesso Barsanti.

Boschi ha detto che CasaPound è "al servizio degli italiani". "Siamo l'unica componente politica che riesce a dare voce ai diseredati" ha sostenuto. Tra le priorità del suo programma ha indicato l'introduzione del mutuo sociale, rendere il comune "promoter" del territorio e l'attenzione alle manutenzioni. Negativo il giudizio sulla giunta uscente, accusata tra l'altro di essere impegnata in iniziative di propaganda elettorale in vista del voto. "Ha sperperato tantissimi soldi" ha detto Boschi, facendo l'esempio dell'aeroporto di Tassignano. Il candidato ha comunque dato un giudizio critico anche sulle attuali minoranze, "Un'opposizione che non so neanche se si può definire tale" ha affermato. In caso di ballottaggio CasaPound non anticipa quelle che potrebbero essere le sue scelte, ma il candidato ha escluso convergenze con forze non sovraniste.

Ancora da definire la lista dei candidati consiglieri, ma il probabile capolista è Andrea De Luca, agente di commercio e dirigente tecnico del Folgor Marlia. Durante la conferenza stampa è stato chiesto a Boschi se pensa che i suoi avversari useranno contro di lui l'argomento dell'antifascismo. "Se si parla di storia si parla di storia ognuno con le sue vedute, ma se si parla di politica siamo nel 2019" ha risposto, sostenendo che sono altri i veri problemi dei capannoresi.