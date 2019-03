Piana



Cena di beneficenza a sostegno del progetto "Giochiamo in sala operatoria"

sabato, 2 marzo 2019, 11:22

A Lunata, presso il ristorante “Villa Papao” in via vecchia Pesciatina, venerdì 15 marzo alle ore 19:30, si terrà una cena di beneficenza a sostegno del progetto “Giochiamo in Sala Operatoria” con le infermiere dell’ospedale “San Luca” di Lucca. Il Progetto è svolto in modo totalmente volontario dalle infermiere dell’Ospedale San Luca ed è una eccellenza tutta lucchese. L’iniziativa nasce dal fatto che quando un bambino deve operarsi, le infermiere del blocco operatorio, con amore (e fondi propri) da tre anni gli comprano un regalino e gli mostrano la sala operatoria come se fosse una “navicella spaziale” di cui sarà il protagonista, rendendo così un’esperienza traumatica come se l’operazione possa comparire quasi un gioco ed al tempo stesso rassicura la famiglia intera.

Un aneddoto tra i molteplici episodi: “Ci hanno narrato fra i tanti di un bimbo che, udito questo racconto fantastico, si è sollevato dal lettino e disse vengo subito a operarmi!”. Ogni giorno questo amore, per ogni bambino!

E’ l’Associazione Télia, con la partecipazione di Banca Consulia, che organizza questa cena a scopo benefico, per raccogliere fondi, affinchè questo progetto portato avanti da infermiere meravigliose non muoia. Saranno loro a spiegare la “Magia che prende vita!”. La serata sarà allietata da musica, cibo ottimo e allegria per tutti.

Scegliere di prenotare e passare quel venerdì sera del 15 marzo, con gli amici in questa cena speciale (adulti euro 25, bimbi euro 15), può fare la differenza, col ricavato il progetto si auto sosterrà per il 2019.

L’Associazione Télia. Nasce dall’entusiasmo di un gruppo di donne, che decidono di mettere in gioco le proprie competenze, passioni e abilità per promuovere la crescita personale di altri! E’ aperta a tutti gli appassionati, i curiosi e a chi ha fame di cultura e crescita civica e personale. Essa promuove e diffonde la conoscenza della cultura attività didattiche, di formazione, seminari, incontri e manifestazioni culturali, proiezioni di film, scambi, viaggi e quant’altro possa risultare utile ai fini del conseguimento degli obiettivi sociali. Inoltre promuove, coordina e divulga qualsiasi attività volta alla formazione, al sostegno e alla tutela della donna in tutte le realtà in cui essa esprima la propria personalità. Organizza: la conoscenza del nostro territorio, attività culturali, formative e ricreative che stimolino l’interesse e la partecipazione dei suoi soci per approfondire la conoscenza di altre culture; attività culturali, ricreative, formative rivolte al mondo giovanile.

Info e prenotazioni, telefono: 338.6426744 o email: associazionetelia@gmail.com.