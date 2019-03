Piana



Centinaio ad Altopascio, Lega: "Polemica invidiosa del sindaco per coprire i suoi problemi di maggioranza"

sabato, 16 marzo 2019, 12:57

"Ieri e' stata una giornata meravigliosa, con l'apertura di una sede alla quale per correttezza istituzionale avevano invitato anche il Sindaco. Era stata invitata formalmente, ha deciso di non venire? Bene, ma non polemizzi sul nulla". E' questo il commento di Francesco Fagni e Simone Marconi, i due rappresentanti della Lega che ieri hanno organizzato la presentazione della nuova sede del Carroccio alla presenza del Ministro Centinaio.



"C'erano tantissimi cittadini ieri sera, e se voleva, il Sindaco D'Ambrosio sarebbe potuta venire: nessuno la avrebbe cacciata. Tanto e' vero che era stata invitata formalmente a venire perché nella nostra sede avrebbe avuto la possibilità di interoloquire personalmente col Ministro. Ha optato per la polemica inutile e fuorviante, utile solo per un po' di ribalta mediatica. Una occasione persa" chiudono Fagni e Marconi.



"Ieri sera la Lega ha dato una dimostrazione di forza incredibile, e il Sindaco PD, invidiosa del successo, ha dovuto cercare un po' di polemica per qualche riga sul giornale. E' il solito metodo della sinistra: quando non sa come giustificare i problemi che ha in casa, la butta in rissa. Sono ridicoli" afferma il commissario provinciale della Lega di Lucca, Andrea Recaldin, presente anch'egli ieri alla inaugurazione.