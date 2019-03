Piana



Comitato Paesano Tassignano: “Assi viari, scelta sciagurata trasformare via Chelini in superstrada protetta”

martedì, 12 marzo 2019, 16:48

Il Comitato Paesano Tassignano interviene in merito agli Assi Viari

“Se venisse realizzato come è attualmente, il progetto dei nuovi assi viari andrebbe a costituire una barriera pressoché insormontabile nella zona centrale del nostro Comune cioè tra le frazioni di Capannori, Paganico e Tassignano, che costituiscono da anni un unico agglomerato urbano ormai da tempo unito anche a livello di parrocchiale, infliggendo un colpo mortale alla vivibilità di un area posta nel cuore del Comune di Capannori – esordisce il Comitato Paesano Tassignano -.

Praticamente un muro di asfalto, attraversabile solo in pochi punti prestabiliti in corrispondenza di rotatorie e con ingressi soltanto verso la destra, che causerà gravissime difficoltà alla fruibilità del territorio di frazioni importanti ed ormai fittamente interconnesse, poiché ad esempio Paganico e Tassignano gravitano su Capannori per la fruizione dei servizi pubblici essenziali e non solo di quelli, essendone praticamente sprovviste – proseguono - .

Inoltre sono previsti espropri dei terreni contermini per una fascia di 3 metri dal limite della fossa laterale alla strada in generale, nonché espropriazioni interessanti fasce più ampie in determinate aree dove sono previsti interventi di raccordo viario e/o realizzazione di opere compensative.

Quindi non si tratta solo di riutilizzo di infrastruttura esistente come si vorrebbe far credere, ma di un imponente trasformazione in una viabilità statale a 4 corsie praticamente in una superstrada, che comporterà espropriazioni aggiuntive per una larghezza complessiva di 6 metri per tutto il tratto dalla rotatoria di Antraccoli fino al Frizzone che è di circa KM 4,5 perciò di fatto praticamente un autostrada.

Per non parlare dell’inquinamento aggiuntivo di polveri sottili e quant’altro, in una zona già maglia nera per questo, causato dall’ingente aumento del traffico proveniente da Lucca e dalla Garfagnana.

In sostanza un progetto scellerato da rispedire al mittente e sul quale valuteremo anche le Forze Politiche che si presenteranno alle prossime elezioni capannoresi, che auspichiamo si confrontino sui temi e non sulle polemichette artificiose” concludono.