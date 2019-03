Piana



Da lunedì asfaltature nel centro di Capannori

sabato, 30 marzo 2019, 12:37

Lunedì 1° aprile prende il via l'asfaltatura di via del Popolo, via Carlo Piaggia e via dei Babbi nel centro di Capannori. L'opera, che sarà realizzata da Acque spa in accordo con l'amministrazione Menesini, ha l'obiettivo di riqualificare e migliorare la sicurezza stradale nella zona dove negli scorsi mesi il gestore del servizio idrico integrato aveva completato un intervento di risanamento fognario. Oltre a questo sarà realizzato un nuovo attraversamento pedonale rialzato in via del Popolo nei pressi dell'ingresso alla piazza don Cesare Stefani.



"Un intervento atteso, che restituirà più sicure e curate tre delle principali vie del centro della frazione capoluogo – spiega l'assessore ai lavori pubblici Pier Angelo Bandoni -. Terminato il periodo di assestamento del terreno dopo i lavori alle fognature e tornate le temperature favorevoli, siamo pronti a dare il via all'opera. Assieme ad Acque spa e al Centro Commerciale Naturale abbiamo condiviso la necessità di completare l'opera in tempi rapidi. Giovedì, quindi, i lavori saranno conclusi. Da sottolineare inoltre l'istituzione di un nuovo passaggio pedonale rialzato, che si va a integrare con quelli già presenti nella zona, inducendo gli automobilisti a rallentare e quindi rendendo più sicure le strade".



L'asfaltatura riguarderà via del Popolo nel tratto compreso fra piazza don Cesare Stefani e l'incrocio con la via Romana. Proseguirà poi in via Carlo Piaggia nel tratto fra la suddetta intersezione e quella con via dei Babbi. Infine sarà asfaltato un tratto di via dei Babbi a partire dall'incrocio con via Carlo Piaggia. Per consentire un più rapido svolgimento dei lavori, nelle prime due strade, nei tratti interessati dall'intervento saranno istituiti un senso unico alternato e un divieto di sosta ambo i lati. In via dei Babbi, invece, solo in occasione della stretta durata dell'asfaltatura, la strada sarà chiusa al transito, esclusi i residenti.



Le tre vie interessate dai lavori sono fra le principali della parte più vecchia del centro di Capannori. Oltre a numerose attività commerciali, nella zona vi sorgono la chiesa, la scuola primaria, il cinema teatro Artè e il museo Athena.