Elezioni Capannori, il M5S svela la lista dei candidati

sabato, 2 marzo 2019, 11:58

Il gruppo consiliare Movimento 5 Stelle di Capannori comunica la lista dei candidati al consiglio comunale, oggi che gli aspiranti sindaci in contrapposizione al candidato Simone Lunardi sono usciti allo scoperto.



"I nostri avversari - dichiara il gruppo - rappresentano, ovviamente, un modo di fare politica vecchio, nonostante la loro giovane età ed entrambi in campo da troppo tempo. Per cui far passare per nuovo ciò che è “vintage”, ci sembra poco rispettoso nei confronti di chi deve esprimere nel segreto dell'urna. Non siamo presuntuosi #di LUNARDI puoi fidarti.



Questi i nostri candidati che rappresentano una vasta parte del territorio comunale ed equamente distribuiti tra uomo e donna.



Nieri Angelica, Segromigno in Piano

Dell'Osso Sergio Raul, Pieve San Paolo

Pellegrini Rosa, Pieve di Compito

Barone Giuseppe, Guamo

Pecchia Alessandra, San Ginese di Compito

Giambastiani Giovambattista, Lammari

Boschi Maria Assunta, Marlia

Sani Gabriele Segromigno in Piano

Bertolucci Sayonara Melusina, Capannori

Tomei Antonio Egidio, San Ginese di Compito

Ladu Michelpina, Parezzana

Paoletti Mauro, Santa Margherita

Bonino Fabrizio, Capannori

Di Ricco Tiziana, Lammari

Mencarini Matteo, Lammari

Franceschini Maria Cristina, Massa Macinaia

Lombardi Franco, San Ginese di Compito

Andreucci Daniela, Badia di Cantignano

Ricci Fabiano, Capannori



Nonchè tre candidati, Monticelli Antonella e Melani Paola provenienti da Lucca ed Intotero Sandro proveniente da Altopascio.

A chi ci ha dato fiducia in questi cinque anni ed alle recenti elezioni politiche, diciamo di pazientare ancora un pò, maggio si avvicina e contiamo di poter dire la nostra".