FdI Capannori: "Taxi di paese, abbiamo colto nel segno"

lunedì, 11 marzo 2019, 10:50

Il gruppo Fratelli d'Italia di Capannori torna ad intervenire sulla questione del taxi di paese dopo la pronta risposta del consigliere Pisani.



"La pronta risposta del consigliere Pisani al nostro comunicato - esordisce - ci conferma che, al di là delle giustificazioni accampate, abbiamo colto nel segno. La campagna elettorale di Menesini è iniziata con una promessa riproposta dopo cinque anni e presentata come nuova solo perché inattuata".



"La "novità", quella del taxi di paese, tanto novità non è - afferma -. Il consigliere Pisani ci risponde, dicendo che nulla sappiamo dei servizi attivi sul territorio e che il taxi di paese è già attivo sotto il nome di "Botteghe della Salute". Tale servizio è descritto dal consigliere come "un servizio di trasporto per le persone anziane di alcune frazioni collinari per le questioni di prima necessità, e così abbiamo fatto grazie al progetto" .Nel difendere il suo sindaco, la Pisani quindi si scaglia contro di noi, affermando che non conosciamo le iniziative del territorio. Qualcosa però non torna, ed a noi la replica del consigliere del Pd appare poco convincente".



"Il consigliere Pisani - attacca - è infatti smentito dal sindaco il quale, intervistato proprio circa il taxi di paese, parla di "sperimentazione". E, a casa nostra, si parla di sperimentazione quando ci si trova davanti ad un progetto mai avviato".



"All'interno del centrosinistra e del Partito Democratico - conclude - pare dunque regnare la confusione, con i suoi esponenti che cadono nel contraddittorio appena pochi giorni dopo l'avvio della loro campagna elettorale".