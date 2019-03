Piana



Federico Carrara, candidato a sindaco nel segno della continuità

sabato, 2 marzo 2019, 16:11

di Eliseo Biancalana

"Voglio mantenere quello che è stato fatto". Con questa dichiarazione d'intenti si è presentato ai giornalisti il candidato sindaco della "Lista civica Montecarlo": Federico Carrara. L'aspirante primo cittadino si è presentato affiancato da alcuni esponenti dell'amministrazione comunale uscente. "Federico è la persona giusta per il proseguo dell'amministrazione" ha detto il sindaco Vittorio Fantozzi.

Imprenditore nel settore degli accessori per la moda, Federico Carrara ha 56 anni, una compagna, una figlia ed è sempre vissuto a Montecarlo. È stato per 10 anni presidente della Pro Loco e ha fatto parte dell'amministrazione Fantozzi come assessore e vicesindaco. Indicato in questi giorni sulla stampa come candidato sindaco del centrodestra, Carrara ha preso le distanze da questa etichetta. "Non sono mai stato iscritto a nessun partito politico e vorrei cercare di mantenere il mio status di indipendenza" ha precisato, pur ammettendo di riconoscersi nella "area moderata". "Non voglio precludermi nessun confronto con nessuno" ha detto, spiegando che in un piccolo comune le etichette politiche contano fino a un certo punto. Anche il sindaco Fantozzi ha insistito sul carattere "civico" della candidatura. "Quello di stamani è il risultato di un lungo percorso avvenuto tra la cittadinanza – ha detto il primo cittadino – ed è il risultato di diversi mesi di incontri. Non c'è incompatibilità tra il progetto civico e l'appartenere a un partito, ma quello che conta è il programma".

Carrara ha annunciato che fra due settimane si terrà un incontro con la cittadinanza dove verranno definiti meglio le candidature e il programma. Ma la parola d'ordine è continuità. "Il lavoro che è stato fatto fino a oggi credo che sia di fronte a tutti" ha detto il candidato, che ha rilevato come in questi anni si sia molto sviluppato il turismo locale. Carrara ha inoltre fatto capire che la continuità rispetto all'amministrazione uscente ci sarà pure nei nomi che lo affiancheranno in caso di vittoria, ma si è detto comunque intenzionato a cercare anche nuove candidature.