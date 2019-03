Piana



Fino a 26mila euro di multa per un ingente abbandono di rifiuti da parte di un imprenditore

sabato, 2 marzo 2019, 17:42

Deposito incontrollato di rifiuti da parte di un imprenditore. L'hanno scoperto gli agenti della Polizia Municipale di Altopascio, coordinati dal comandante Italo Pellegrini, che, grazie a controlli mirati nella resede del fabbricato dove l'imprenditore svolge la propria attività, hanno trovato innumerevoli sacchi di nylon contenenti rifiuti di vario genere, arredi dismessi, frigoriferi fuori uso, carcasse di autovetture, bidoni di metallo. L'imprenditore rischia ora fino a due anni di carcere e 26mila euro di multa.

Continuano quindi i controlli ambientali sul territorio altopascese per contrastare la pratica dell'abbandono dei rifiuti, fortemente voluti dall'amministrazione D'Ambrosio. Attività che hanno permesso di rinvenire anche un veicolo rubato e di rimuovere un autocarro abbandonato da anni in seguito a un incendio. Per gli altri mezzi abbandonati, l'amministrazione comunale stanzierà dei fondi per poterli rimuovere e smaltire, intervenendo così direttamente sulla sicurezza e sul decoro complessivo del paese.

La battaglia che portano avanti la giunta D'Ambrosio insieme con la Polizia Municipale è quotidiana e riguarda il decoro urbano, il rispetto dell'ambiente, una maggiore fruizione degli spazi pubblici e l'educazione civica. "È una battaglia che abbiamo iniziato due anni fa e che porteremo avanti fino a quando ce ne sarà bisogno - spiegano dall'amministrazione - Continuano inoltre anche i controlli di polizia stradale in varie zone di Altopascio, nel centro e nelle frazioni, per prevenire o sanzionare quei comportamenti pericolosi per se stessi e per gli altri, spesso causa di incidenti, alcuni anche gravi".

I contatti per le segnalazioni sono: informa@comune.altopascio.lu.it; Urp: 0583.216455; Ascit: 800942951; Polizia Municipale: 0583.216338, 335.8030440.