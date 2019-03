Giustizia e perdono, un nuovo percorso dell’AC per i giovani

Altri articoli in Piana

martedì, 26 marzo 2019, 15:30

Arriva un nuovo riconoscimento per Essity, azienda leader mondiale nei settori dell'igiene e della salute con i suoi brand TENA, Nuvenia, Tempo, Tork, Demak'Up, Libero, Leukoplast, Jobst e Actimove, da anni impegnata in prima linea sul fronte della sostenibilità ambientale

martedì, 26 marzo 2019, 15:18

Brutto incidente nella mattinata di oggi ad Altopascio. Una persona è stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Luca dopo essere caduta da un'altezza di circa due metri e aver riportato un forte trauma cranico

martedì, 26 marzo 2019, 15:09

Simone Cristicchi reduce dal successo all'ultimo Festival di Sanremo dove con il brano 'Abbi cura di me” si è aggiudicato il 'Premio Sergio Endrigo' per la migliore interpretazione, Cristina D'Avena, famosa interprete di sigle di cartoni animati e una band con un repertorio rivolto ad un pubblico under 25 ancora...

martedì, 26 marzo 2019, 15:02

Lo sostiene Silvana Pisani (Pd), presidente della commissione consiliare ambiente, che vuole fare chiarezza sulla questione emersa a margine dell’ultimo consiglio comunale

martedì, 26 marzo 2019, 13:12

Nella giornata di sabato 23 marzo, si è tenuta a Capannori la IV edizione della Lions Running contemporaneamente a Lions in Piazza

martedì, 26 marzo 2019, 13:00

Riportare alla luce un mondo che rischia di scomparire e riaffermare con forza la cultura contadina di Porcari. Questo lo spirito che animerà "Terra creativa", manifestazione organizzata da Comune e Porcari Agricola in programma domenica 31 marzo in piazza Felice Orsi, presentata in conferenza stampa questa mattina