Grande successo per il primo fine settimana della Mostra antiche camelie della Lucchesia

lunedì, 18 marzo 2019, 15:18

E’ Tullio Solenghi l’attore chiamato a chiudere il cartellone della prosa del Teatro dei Rassicurati di Montecarlo. Lunedì 25 marzo, alle 21,15

lunedì, 18 marzo 2019, 14:57

Una mattinata di apprendimento e di confronto sulle buone pratiche delle metodologie inclusive, stando a contatto con bambine e bambini di altri Paesi europei e migliorando il proprio inglese parlato

lunedì, 18 marzo 2019, 13:29

Sono 20, amano la terra e sono i primi ortisti del grande orto-urbano di Altopascio. L'area della Paduletta, infatti, è pronta e sabato scorso sono stati assegnati i primi 20 orti, sui 40 disponibili, per un totale di 5000 metri quadri di area verde e coltivabile

lunedì, 18 marzo 2019, 09:30

""Spero t'appendano a testa in giù al lampione della rotonda del Majorana", è questo il grave commento fatto contro di me su Facebook da uno dei gestori dell'ostello comunale La Salana di Capannori". A denunciarlo è Daniele Boschi, candidato a sindaco di Capannori per CasaPound Italia. Intervento dell'ostello La Salana

domenica, 17 marzo 2019, 10:27

Un anziano è precipitato oggi da un ponte situato nelle vicinanze della chiesa della Pieve di Vorno (Capannori). Allertati i soccorsi, l'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Cisanello di Pisa. L'allarme è scattato verso le 8 di mattina.

sabato, 16 marzo 2019, 16:39

Manutenzione straordinaria in vista per la palestra “Carlo Piaggia” di Capannori. La copertura in guaina di una parte dei locali di servizio e accessori sarà rifatta. Inoltre saranno eseguite opere interne relative alla messa a nuovo dell’intonaco interno dove sono presenti criticità dovute alle infiltrazioni nei corridoi di accesso all’impianto