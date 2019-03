Piana



Grave 36enne investito a Pieve San Paolo

giovedì, 28 marzo 2019, 09:28

di eliseo biancalana

Grave incidente questa mattina, verso le 8, in via del Marginone a Pieve San Paolo (Capannori), dove un pedone 36enne è stato investito da un'automobile e ha rimediato un trauma cranico. Trasportato al San Luca, nel pomeriggio è stato poi trasferito all'ospedale di Pisa per essere ricoverato in prognosi riservata in neurochirurgia.



Il fatto è avvenuto nelle vicinanze della fabbrica "Sampi". Il pedone è stato investito da una Chevrolet Captiva. Dopo l'incidente l'automobilista si è fermato a prestare soccorso. Sul posto il 118 ha inviato un'automedica e un'ambulanza della Croce Verde di Lucca, che ha trasportato il 36enne in codice rosso al pronto soccorso.



È intervenuta sul luogo del sinistro una pattuglia della polizia municipale di Capannori per i rilievi. Sono in corso accertamenti sulla dinamica dell'episodio.