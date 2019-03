Piana



Il centrodestra punta su Bartolomei per "liberare Capannori"

venerdì, 1 marzo 2019, 14:50

di eliseo biancalana

È partita stamani la corsa a sindaco di Salvadore Bartolomei, 46 anni da compire (è nato il 5 luglio 1973), candidato del centrodestra (Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia e Svolta Comune) alle prossime elezioni amministrative a Capannori. La sua candidatura è stata ufficialmente presentata in conferenza stampa.

Bartolomei è un volto noto della politica locale capannorese. Ha infatti ricoperto vari incarichi politici e istituzionali a partire dal 1994, quando fu eletto consigliere comunale ad appena 21 anni. In seguito è stato assessore allo sport e alla cultura, sempre a Capannori, dal 2000 al 2004. È poi tornato a essere consigliere comunale, stavolta all'opposizione, fino al 2014. Nel 2010 è stato eletto consigliere regionale. Dopo alcuni anni di assenza dalla scena politica, ha accettato di sfidare il sindaco uscente Luca Menesini alle prossime elezioni.

Bartolomei si è presentato affiancato dal coordinatore provinciale di Forza Italia Maurizio Marchetti, dal commissario provinciale della Lega Andrea Recaldin, dal presidente di Fratelli d'Italia Lucca Marco Chiari e da Giovanni Marchi di Svolta Comune. Tutti hanno speso parole di elogio per il candidato Bartolomei e hanno espresso l'auspicio che riesca a "liberare Capannori" dal PD, sulla scia dei successi che il centrodestra ha già ottenuto in altre città toscane. Concetto su cui ha insistito pure l'aspirante sindaco. "Lucca rischia di diventare la mosca rossa in una Toscana che si sta liberando – ha sostenuto il candidato –. Non c'è possibilità di rinnovamento senza mandare il PD all'opposizione". Del tutto negativo il giudizio sui cinque anni di governo di Menesini, a cui imputa diversi fallimenti: dalla localizzazione dell'impianto di compostaggio ai soldi spesi per il polo tecnologico, dal destino dell'aeroporto di Tassignano all'abbandono in cui verserebbero i paesi. A proposito degli assi viari, Bartolomei è a favore di una revisione del progetto definitivo ma ha chiesto cosa abbia fatto in questi anni Menesini e ha puntato il dito contro le divisioni dei dem sull'argomento. Ha poi denunciato il fatto che alcuni esponenti del centrodestra sarebbero stati contatti dal centrosinistra per essere candidati in una lista civica.

Per il programma, il centrodestra vuole lanciare una "campagna di ascolto" per scriverlo assieme ai cittadini di Capannori. Bartolomei ha comunque già individuato alcuni temi su cui intende puntare, primi fra tutti il capitolo sicurezza e la revisione della pressione fiscale. Guardando alle elezioni, in caso di ballottaggio Recaldin non ha nascosto di aspettarsi un sostegno anche dagli elettori del Movimento 5 Stelle.