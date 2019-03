Piana



Il centrosinistra si unisce per la corsa alle amministrative di Montecarlo

venerdì, 29 marzo 2019, 15:03

Dopo anni di spaccature e percorsi politici poco condivisi, il centrosinistra di Montecarlo si compatta attorno a Simona Alfani, la cui candidatura era stata già ufficializzata alcuni mesi fa.

“Sono completamente soddisfatta di questa ritrovata unione con tutte le diverse sensibilità del nostro centrosinistra locale- dichiara Alfani. “Quest'unione non è soltanto un atto formale per le ormai prossime elezioni, ma un reale rinnovamento del centrosinistra montecarlese che vuole condividere un percorso di idee e progetti per il bene della nostra comunità e del nostro territorio. Questa lista civica vuole rappresentare con forza e coerenza proprio questo rinnovamento e l’unione di tutte le forze politiche dell'area di centrosinistra”.

“Simona Alfani- afferma Franco Franceschini Segretario PD Montecarlo- è l'elemento di novità che a Montecarlo mancava da tempo per coordinare con serietà e determinazione gli ampi gruppi di lavoro che in questi mesi hanno collaborato per focalizzare le necessità dei cittadini, puntando a modellare un programma che sia davvero espressione di esigenze condivise e concrete”.

Nei prossimi giorni ci sarà a Montecarlo una conferenza stampa di presentazione del nome della lista a cui parteciperanno, oltre a Simona Alfani, anche vari esponenti del PD locale e territoriale e del Partito Socialista di Montecarlo.