Piana



Il comitato mette in guardia Menesini: "Assi viari, no alla Bretellina"

lunedì, 11 marzo 2019, 22:25

di Eliseo Biancalana

È preoccupato il "Comitato per una viabilità sostenibile e la salvaguardia del territorio" che riunisce alcuni cittadini capannoresi di Paganico, Santa Margherita, Tassignano, Carraia e Pieve San Paolo. Temono infatti che il sindaco Luca Menesini pensi di barattare il via libera agli assi viari con la realizzazione della Bretellina "Via Chelini-Pip", contro cui alcuni anni fa furono raccolte ben 2mila firme.

La preoccupazione è stata espressa in una conferenza stampa che si è svolta oggi pomeriggio a Tassignano, e a cui hanno partecipato alcuni membri del comitato: Marco Tardelli (presidente), Alessandra Simonetti, Loris Banducci, Gabriele Monottoli, Fiorenza Belluomini e Mauro Paoletti. I cittadini si sono allarmati quando Menesini ha convocato per mercoledì 13 marzo i sindaci della Piana per concordare delle modifiche al progetto del primo stralcio del nuovo sistema tangenziale. "Il sindaco ha disertato la precedente riunione a Lucca sugli assi viari – ha ricordato Tardelli – e adesso fa lui stesso una riunione a porte chiuse. Non vorremmo che volesse barattare la sua idea della Bretellina con il sì agli assi viari".

Attualmente il progetto definitivo presentato dall'Anas prevede che l'asse est-ovest della nuova viabilità vada da una nuova rotonda ad Antraccoli fino al casello del Frizzone adeguando la via Romana e la via del Frizzone. La Bretellina passerebbe invece a sud dall'area del Pip di Carraia, comporterebbe la costruzione di un sottopasso e la necessità di un riadeguamento di via del Rogio. Una deviazione a cui il comitato si oppone, senza essere per questo a favore degli assi viari.

"È solo uno spostamento del problema" ha detto Simonetti. Per il comitato o si è favorevoli agli assi o si è contrari. "Se lo devono fare è meglio utilizzare le infrastrutture esistenti" hanno affermato, spiegando che la modifica del tracciato richiederebbe fondi supplementari per la nuova viabilità e per adeguare via del Rogio e sarebbe necessaria una nuova valutazione di impatto ambientale. Inoltre la Bretellina comporterebbe di buttare giù una villetta e delle attività. L'auspicio del comitato è che sulla viabilità si apra davvero un percorso partecipato, senza incontri a porte chiuse.