Il comune di Montecarlo al Congresso mondiale delle famiglie

Altri articoli in Piana

domenica, 31 marzo 2019, 23:03

Anche la terza domenica della XXX mostra delle antiche camelie della Lucchesia, alla Pieve ed a S. Andrea di Compito, ha registrato una notevole affluenza di visitatori

domenica, 31 marzo 2019, 09:55

Sicurezza stradale, dopo l'ennesimo incidente avvenuto sulle strade di Capannori: il candidato sindaco del Centrodestra, Salvadore Bartolomei, interviene

sabato, 30 marzo 2019, 17:45

Domenica 31 marzo, alle 16.30, al Teatro dei Rassicurati di Montecarlo si terrà il decimo ed ultimo appuntamento della ventiseiesima edizione della rassegna teatrale “Chi è di scena! Montecarlo 2019”

sabato, 30 marzo 2019, 16:49

In cammino sulla Francigena per diffondere a chiunque un messaggio tanto semplice, quanto forte, immediato e importante: la forza è nel cuore, non nelle mani. Sono le donne del gruppo "Francigene in cammino"

sabato, 30 marzo 2019, 13:24

Martedì 2 aprile alle ore 11.30 al Museo Athena di Capannori sarà inaugurata la mostra d'arte irregolare "L'Immaginario Svelato" organizzata dalla Cooperativa Sociale "La Mano Amica" di Lucca in collaborazione con il comune di Capannori

sabato, 30 marzo 2019, 13:10

Deleghe ridefinite e nuovi ingressi per una squadra ancora più forte in grado di affrontare i due anni e mezzo che restano dalla fine del mandato politico-ammiinistrativo. È questa l'azione strategica intrapresa dal sindaco, Sara D'Ambrosio insieme con la giunta e i consiglieri comunali