Il consigliere comunale Pio Lencioni spiega perché ha lasciato il gruppo di Forza Italia Capannori

lunedì, 11 marzo 2019, 14:18

“Quando si scrivono gli articoli sui giornali la prima cosa è dire la verità e non mettere frasi improvvisate - esordisce il consigliere comunale Pio Lencioni -. Non ho mai fatto la stampella di nessuno. Nelle varie occasioni in consiglio comunale in cui avrei ritenuto opportuno per il bene dei cittadini votare a favore mi sono, invece, attenuto alle esigenze e alle direttive dell’opposizione, votando contrario. Ad essere corretto, devo dire che solo una volta mi sono permesso di votare a favore di una pratica che ritenevo particolarmente giusta e necessaria, ovvero quella che permette ai cittadini di cancellare l’edificabilità ai terreni, consentendo quindi ai cittadini di smettere di pagare l’Imu. Il gruppo di Forza Italia non mi ha buttato fuori, ho chiesto io di uscire. Tant’è che Forza Italia mi ha sempre detto che per me le porte sono sempre aperte. Per quanto riguarda il mio appoggio al sindaco Luca Menesini è una mia idea, non sono stato cercato dal primo cittadino né da altre persone a lui vicine - spiega Lencioni - . E’ stato detto che lo faccio per salire sul carro del vincitore. Non vedo come posso salire sul carro del vincitore se le elezioni si faranno il 26 maggio: se il capogruppo di Forza Italia è già sicuro in anticipo che il vincitore sarà Menesini mi fa pensare che abbia capito che Menesini, in questi cinque anni, abbia fatto cose giuste per il territorio e i suoi cittadini. Se mi sono messo in gioco non l’ho mai fatto e mai lo farò per motivi di interesse personali, ma solo per i cittadini (e chi mi ha dato fiducia lo sa). In questi 15 anni ho cercato di fare il possibile per sostenere il mio gruppo di Forza Italia, contribuendo al tesseramento e tutto per il bene del partito stesso, ma le mie proposte non sono state prese in considerazione: ritengo che per il bene dei cittadini l’opposizione debba collaborare con l’amministrazione comunale, invece Forza Italia a Capannori pensa soltanto a criticare a prescindere, anche le cose ben fatte. Io in questo non mi ci riconosco. Ho preferito quindi staccare la spina e proseguire per una strada diversa, che mi auguro sarà una strada migliore, soprattutto per i cittadini di Capannori" conclude Lencioni.