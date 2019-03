Piana



Il vicesindaco Fanucchi esorta il Governo: “Sblocchi i fondi per la messa in sicurezza della via Francigena”

lunedì, 25 marzo 2019, 12:15

La carovana che sabato scorso ha attraversato la Piana per inaugurare il tratto ciclabile lucchese della via Francigena ha fatto tappa anche a Porcari. In sella alla loro bici anche il vicesindaco Franco Fanucchi e l’assessore allo sport David Del Prete.

“E' stata veramente una bellissima mattinata per oltre cinquanta ciclisti - commenta Fanucchi - che hanno approfittato di una mattinata perfetta per gustare il tragitto da Monte Magno fino ad Altopascio. In alcuni tratti del comune di Lucca e di Capannori la pista ciclabile è completa, in altre ancora da completare. Sul comune di Porcari, invece, non essendo presente lo spazio necessario di 2,5 mt per costruire le ciclabili, da anni stiamo sfruttando i fondi della Francigena per costruire dei marciapiedi, in special modo nel tratto dal semaforo della Guerrina fino al confine est con il rio Tazzera. Un lungo tratto della Francigena - aggiunge il vicesindaco - è ancora sprovvisto di marciapiede. Mi riferisco a via Pacconi e via Ciarpi, soprattutto in quest’ultima assolutamente necessario in quanto vi transitano continuamente Tir diretti alla Lucart. Per questo - precisa Fanucchi - abbiamo inoltrato alla Regione Toscana la richiesta di finanziamento per il tratto lungo via Ciarpi per un importo di circa 250.000 euro”.

Purtroppo però i fondi destinati alla Francigena sono congelati da questo governo al ministero.

“Non siamo al corrente - aggiunge - se i fondi sono ancora disponibili e quali interventi il governo intende finanziare. La Francigena dalla Cultura è passata sotto il ministero dell'Agricoltura e attualmente non vi è ancora nessuno che si occupa di questa importante infrastruttura. Esortiamo quindi 5 Stelle e Lega - conclude - a porre maggiore attenzione sulla Francigena che ha bisogno delle risorse necessarie alla completa messa in sicurezza”.

Fanucchi e Del Prete approfittano per ringraziare il comune di Lucca, capofila dell'Aggregazione Centro Nord, e l'Associazione Torretta Bike che è stata di supporto a tutta l'organizzazione.