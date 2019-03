Piana



In auditorium si parla della qualità dell’aria a Porcari e su tutta la Piana

sabato, 2 marzo 2019, 10:34

Lunedì 4 marzo a Porcari l’amministrazione guidata dal sindaco Leonardo Fornaciari ha deciso di affrontare in modo compiuto il tema della qualità dell'aria. Lo farà in modo serio e scientifico, con il contributo di esperti della materia: Bianca Patrizia Andreini, dirigente presso l'Agenzia regionale per la qualità dell'aria dell'Arpat, e il professor Franco Lucarelli, docente di Fisica Sperimentale presso l'università degli studi di Firenze. Ci saranno anche il sindaco e l’assessore all’ambiente, Franco Fanucchi.

Sarà anche l'occasione, come annunciato qualche tempo fa, per presentare pubblicamente lo studio sui rilevamenti registrati dalla nostra centralina di via Cavanis nel 2017, che saranno messi a confronto con quelli della centralina della rete regionale di via Piaggia a Capannori.

Appuntamento alle 21 all'auditorium Da Massa Carrara