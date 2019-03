Piana : porcari



In piazza Felice Orsi un parco giochi più sicuro e accessibile

martedì, 19 marzo 2019, 14:28

di giulia del chiaro

Rendere più sicuro e fruibile il parco giochi di piazza Felice Orsi a Porcari eliminando le attuali barriere architettoniche, introducendo una pavimentazione anti trauma e rendendo più funzionale la dislocazione dei giochi. Questo l’obiettivo che l’amministrazione comunale intende realizzare durante l’estate mettendo in pratica un progetto di riqualificazione, presentato questa mattina in comune, grazie ad un finanziamento regionale che coprirà l’80 per cento dei costi.

“Come consigliere con delega al sostegno della disabilità e ai bandi – ha raccontato la consigliera Eleonora Lamandini – ho accolto con piacere il bando della regione, risalente a fine 2018, che metteva a disposizione finanziamenti per interventi di miglioramento dei parchi pubblici. Da lì l’idea di partecipare per intervenire sulla sicurezza e l’accessibilità al parco centrale di Porcari”.

Il progetto infatti, curato dall’architetto Claudia Pisani, prevede principalmente quattro interventi: l’abbattimento di una barriera architettonica, con l’introduzione di una rampa di accesso utilizzabile da tutti, la sostituzione dell’intera pavimentazione del parco con una superficie anti-trauma ed una diversa collocazione dei giochi più funzionale e sicura.

I lavori, non ancora affidati, ma in programma per l’estate, prevedono lo smontaggio degli attuali giochi, che saranno accantonati al lato del cantiere per poi essere rimontati in seguito, la rimozione del cordolo di pietra e la realizzazione di un nuovo ingresso al parco con rampa di accesso per persone con disabilità e difficoltà motorie. La rampa, con pendenza non superiore al 6 per cento, sarà costituita da una soletta in calcestruzzo ricoperta da gres antiscivolo da esterno.

“Un altro obiettivo – ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici, Franco Fanucci – è quello di dare maggiore continuità alla superficie per renderla meno disconnessa e più sicura rispetto all’attuale pavimentazione composta di tessere”. La pavimentazione del parco giochi, che ricopre una superficie di 180 metri quadri, sarà, infatti, sostituita con una nuova copertura anti-trauma in gomma colata dalle caratteristiche drenanti antiscivolo, atossiche e capaci di attutire eventuali cadute dei bambini.

Al termine dei lavori, i giochi saranno rimontati al centro dell’area secondo una logica più funzionale, rispetto a quella attuale, e con l’intento di lasciare degli spazi liberi verso l’esterno da completare, in un momento successivo, con la collocazione di tavoli e sedie.

Il piano, che ha ottenuto la copertura regionale di oltre 19 mila euro sui 25 mila del costo totale dei lavori, affianca alla sensibilità verso la disabilità e la sicurezza quella verso l’ambiente ed è per questo che il parco verrà dotato di un cestino per la raccolta differenziata.

“A dimostrazione della ricettività dell’attuale amministrazione verso le necessità del territorio – ha proseguito Lamandini – gli esiti degli ultimi consigli comunali dei ragazzi che ci hanno dato conferma della nostra capacità di individuare le zone critiche del comune”. È proprio dai consigli comunali dei ragazzi che, da inizio anno, a distanza di qualche mese dalla partecipazione del comune al bando, sono emerse richieste legate proprio alla riqualificazione del parco, quotidianamente molto frequentato dai giovani abitanti, per renderlo maggiormente fruibile a tutti.