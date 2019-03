Kin Sori Taekwondo tra le migliori società sportive d'Italia

Altri articoli in Piana

mercoledì, 27 marzo 2019, 14:11

Il consiglio comunale nella seduta di ieri ha approvato il 'Piano Intercomunale del Cibo Piana di Lucca', un insieme di principi e azioni per migliorare la produzione, la distribuzione e il consumo di alimenti che garantisca il diritto all’alimentazione per tutta la popolazione, mettendo a sistema buone prassi già in...

mercoledì, 27 marzo 2019, 14:00

Nell'anno trascorso i beneficiari di tale contributo sono stati 78, dei quali 63 appartenenti alla fascia più bassa e 15 in fascia B. Molto consistente la cifra liquidata che ammonta a oltre 70 mila euro. Di questi, 30 mila sono contributi in arrivo da Stato e Regione mentre i restanti...

mercoledì, 27 marzo 2019, 12:52

Daniele Boschi, candidato sindaco di CasaPound Italia, interviene nuovamente nel dibattito sugli Assi Viari

mercoledì, 27 marzo 2019, 12:42

Sarà Michele Gazo, autore di I Medici – Lorenzo il Magnifico(edito da Mondadori) il romanzo ufficiale da cui è stata tratta l’omonima serie evento di Rai 1, l’ospite del secondo appuntamento con ‘Capannori Incontra Autori 2019’

mercoledì, 27 marzo 2019, 12:23

Svolta Comune, la lista civica nata nel luglio dello scorso anno, ha indicato nel corso di un incontro che si è tenuto nei giorni scorsi, un proprio organo direttivo

mercoledì, 27 marzo 2019, 10:40

Per la rassegna "Tra scrittura e disagio - Tre narratori contemporanei raccontano le diversità", venerdì 29 marzo, alle 18, in Sala Granai, si terrà il primo incontro con Sandro Bartolini, scrittore, autore del romanzo "Cento palazzi e un orto" e la dottoressa Tiziana Luciani, psicoterapeuta