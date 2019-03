Piana



"La campagna di discredito contro Bartolomei conferma che è il candidato giusto per Capannori. Il Centrosinistra ha paura"

domenica, 10 marzo 2019, 17:30

La coalizione Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Svolta Comune risponde alle osservazioni di Liano Picchi e ribadisce la scelta di Bartolomei come la migliore possibile:

La campagna di discredito contro il candidato sindaco Salvadore Bartolomei è un segnale di debolezza di Menesini che ci aspettavamo e che ci sorprende soltanto per la tempistica. A nemmeno di una settimana dalla ufficializzazione della candidatura di Bartolomei il centrosinistra già dimostra di avere la terra che gli trema sotto i piedi.

Le tristi affermazioni dei fuoriusciti del Centrodestra, che si riciclano ora sostenendo Menesini, sono dei boomerang. Con quale credibilità questa gente dà lezioni di coerenza e di politica a noi e al nostro candidato?

Bartolomei è stato 19 anni in consiglio comunale, sia all'opposizione che al governo. Ricordiamo che l'impegno politico di Bartolomei, è sempre passato attraverso la prova delle urne. Picchi si occupa di questioni relative al passato di Bartolomei in consiglio regionale senza sapere come funzioni il sistema delle sedute e delle commissioni.

Dal 1995 ad oggi Bartolomei ha più presenze e numero di interventi nel consiglio comunale capannorese.di chiunque altro negli ultimi 25 anni. Picchi abbassa il livello del confronto e parla di soldi. Bene, visto che ama la trasparenza, ancora aspettiamo di vedere la sua dichiarazione dei redditi: da capogruppo dimenticava sempre di renderla pubblica come prevede il regolamento.

Picchi parla di coerenza. Partito da An è poi traghettato nel centro e l'8 febbraio naufragato all'Artè alla presentazione del candidato del Pd. Una barca alla deriva. Ma non aveva firmato assieme a Bartolomei gli esposti che hanno portato alla condanna di Menesini da parte della Corte dei Conti?

Alla luce di tutto questo, noi del Centrodestra (Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Svolta Comune) con orgoglio constatiamo che anche per il Centrosinistra la nostra scelta di candidare Bartolomei come alternativa a Menesini è quella vincente.