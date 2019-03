Piana



La Farmacia Biagi Capannori supera Pistoia e fa un altro passo verso i play-off

lunedì, 4 marzo 2019, 13:31

Ottimo fine settimana per la Polisportiva Capannori che torna al successo in Promozione con la Farmacia Biagi e compie un altro passo verso i playoff. I biancorossi di coach Bernabei superano 67-64 il Basket Team Pistoia in un incontro condotto fin dall'inizio senza però mai riuscire a chiudere il risultato. Pistoiesi che nell'ultimo quarto riescono addirittura a portarsi in vantaggio prima dello sprint finale dei padroni di casa che si prendono i due punti.



FARMACIA BIAGi: Lombardi 5, Andreini ne, Tumino ne, Dini 2, Puccinelli, Del Dotto 5, Barsotti 8, Mariani, Panzino 14, Piochi 3, Ghiaré 17, Masini 13. All. Bernabei



Bel successo anche per l'Under 15 targata Veravision che trova la terza vittoria in altrettante partite della seconda fase espugnando 61-63 il PalaTerme di Montecatini. I ragazzi di Piochi si presentano con assenze pesanti e chiudono sotto di 17 punti all'intervallo. La trasformazione arriva in uscita dagli spogliatoi con il sorpasso decisivo a 20 secondi dalla fine con un canestro di Di Martella Orsi.



VERAVISION: Di Martella Orsi 36, Aliu, Maggi, Pinochi 10, Selvino, Biagetti, Frediani 5, Tafa, Paterni 12, Boschi, Stanghellini, Riccucci. All. Piochi



Successi anche per il gruppo esordienti di coach Corda, che supera il Versilia Basket 32-26, e per l'Under 17 del volley che vince 3-1 contro l'Appennino Pistoiese.