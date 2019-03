Piana



La grande quercia di Gragnano-San Martino in Colle è divenuta accessibile alle persone sulla sedia a Rotelle

martedì, 5 marzo 2019, 11:37

La grande quercia di Gragnano- San Martino in Colle è diventata accessibile alle persone sulla sedia a rotelle grazie ad un intervento di allargamento della staccionata realizzato dai proprietari dell'albero monumentale, Giuseppina Carrara ed Emilio Resta.

Il sindaco Luca Menesini è andato a ringraziarli visto che a fare la richiesta dell'intervento è stata l'amministrazione comunale dopo alcune segnalazioni giunte dai cittadini.

Durante il sopralluogo il primo cittadino di Capannori si è preso l'impegno di provvedere a mettere un cartello che spieghi ai visitatori come comportarsi per non nuocere alla Quercia e all'ambiente circostante e a collaborare alla realizzazione di un progetto per proteggere le radici e salvaguardare e valorizzare l'intera area. Fra i proprietari e l'amministrazione sarà quindi stipulato un patto di collaborazione per tutelare un bene comune importante e sempre più punto di riferimento per il turismo come la grande Quercia.