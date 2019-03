Piana : altopascio



La Lega replica al sindaco e a un PD: "D'Ambrosio strumentalizza la visita del ministro Centinaio"

martedì, 12 marzo 2019, 14:14

"Da commissario della sezione Altopascio e Montecarlo - dice Simone Marconi - ho sentito il dovere di invitare il sindaco (vista la presenza anche del Ministro) a presenziare all'inaugurazione della nuova sede della Lega. Da qui la perfetta strumentalizzazione da parte della D'Ambrosio, che prima mi fa chiamare dal suo segretario per declinare l'invito perché impegnata istituzionalmente in un altro incontro (alla stessa ora, ore 18 di venerdì 15), salvo però invitare il ministro Centinaio, il sottosegretario Picchi ed il senatore Vescovi in comune. E' facile intuire la malafede della sinistra altopascese che, dopo il grande bluff del congresso del Pd, pensa abilmente di spostare l'attenzione dalle questioni a cui non riesce a dare risposta. Se impegnata in un altro incontro infatti, come può incontrare i nostri esponenti in Comune? Se veramente ci tiene ad esporgli i problemi degli altopascesi, perché non viene o manda qualche assessore a parlargli dove è stata invitata a partecipare? - domanda Marconi - Gli assicuro personalmente uno spazio riservato per poterlo fare in completa tranquillità. La verità è che non c'è da parte sua alcuna volontà propositiva".

Francesco Fagni aggiunge: "Questa amministrazione non perde occasione per rendersi ridicola e per tirarsi la zappa sui piedi. Il sindaco dopo tre anni di niente, chiede aiuto al governo della Lega per le questioni che aveva promesso in campagna elettorale e che invece non è riuscita nemmeno ad iniziare. Chiede aiuti per rafforzare l'organico della polizia municipale (settore allo sbando, lasciato a se stesso da questa amministrazione con gli agenti che fanno miracoli in queste condizioni) quando in campagna elettorale aveva promesso di "moltiplicare le Forze dell'Ordine sul territorio"....e udite udite: chiede soldi per la ristrutturazione della casa confiscata alla mafia! Ma in campagna elettorale non diceva di averli già trovati grazie alla regione? Dove sono finiti quei soldi? Governano comune, provincia, regione (ancora per poco) ed erano al governo fino a pochi mesi fa; dove sono tutti i benefici che questa sinergia rossa doveva portare alla nostra cittadinanza? - incalza Fagni - Eppure il camaleontismo messo in atto aveva consentito loro di restare sempre a galla (prima bersaniani, poi renziani, ora zingarettiani), come mai si va a cercare l'esecutivo solo adesso? Ricordiamo che solo due mesi fa l'amministrazione comunale di Altopascio ha ricevuto 100 mila euro proprio da questo governo e non abbiamo letto di alcun ringraziamento da parte del Sindaco (o dal suo staff), che anzi si è ben guardato dal rendere nota la cosa ai suoi cittadini. Un comportamento estremamente fazioso che è il marchio di fabbrica di questa maggioranza e a cui purtroppo gli altopascesi sono abituati senza il bisogno che ne siano date, giorno per giorno, ulteriori dimostrazioni" conclude Fagni.