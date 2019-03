Piana



La lista civica "Svolta Comune" risponde all'assessore Del Carlo: "Non abbiamo mai preso posizione contraria alla realizzazione degli assi, ma il progetto andrebbe rivisto"

venerdì, 8 marzo 2019, 16:04

"Ci fa piacere che il consigliere Del Carlo si interessi alle nostre posizioni politiche, “meglio tardi che mai” in quanto lui, il sindaco e i suoi colleghi della maggioranza si sono sempre distaccati da tutte le proposte che sono venute in questi anni dai banchi dell’opposizione - esordisce così la lista civica Svolta Comune rispondendo al consigliere Del Carlo - . Il nostro candidato a Sindaco Bartolomei non ha certo bisogno di difensori, ma alcune cose è opportuno metterle in evidenza da chi ha fatto opposizione in questi anni.

Vediamo che il consigliere di maggioranza è preparato e ricorda che Bartolomei è stato consigliere regionale per una legislatura, ma forse si è dimenticato che stava seduto nei banchi dell’opposizione, quindi avrebbe potuto fare ben poco in un’amministrazione governata dal PD. Se a livello comunale non c’è confronto e ascolto figuriamoci a livelli più alti - prosegue la lista Civica -.

Vogliamo altresì ricordare che la Regione Toscana, per chi non lo sapesse, è da sempre stata governata dalla sinistra, e attualmente da un certo Rossi; essendo il nostro comune, la nostra provincia e la nostra regione amministrate dallo stesso partito politico doveva essere più semplice trovare una sintesi su un tema così importante, invece sembra proprio che si facesse finta di parlare di viabilità, quando anche al Governo nazionale dominava la vostra parte politica. La realtà è che non c’è stata la volontà di dialogare, né all’interno dello stesso partito, né con le opposizioni per cercare di risolvere un tema spinoso e complesso come quello degli assi viari. Questa è la realtà dei fatti.

Come se non bastasse, il comune di Capannori è stato amministrato da una giunta di sinistra per 15 anni durante i quali Menesini ha avuto anche l’opportunità di essere Presidente Provinciale, dove però sia per una scusa sia per un’altra non ha mai cercato una soluzione concreta sull’argomento, litigando a turno con i suoi colleghi di partito - incalza Svolta Comune -.

Menesini avrebbe dovuto concertare, riunire le parti politiche, tutte quante, perché la questione assi viari non ha colore politico ma è un tema caro a tutti, magari anche gli antagonisti avrebbero potuto proporre qualcosa di interessante, riunire le parti, discutere con gli altri comuni e gli enti preposti e non sfuggire come ha sempre fatto limitandosi a dire che si tratta di un troiaio.

La nostra posizione più volte è stata esternata, ah già ma il consigliere non c’era e forse non si interessava di quello che succedeva in consiglio comunale (nel caso proponiamo di vedere le registrazioni così può capire bene quello che abbiamo detto) non abbiamo mai preso posizione contraria alla realizzazione degli assi, ma abbiamo detto che, essendo il progetto un po’ vecchio, sarebbe il caso di rivederlo in modo creare meno disagi possibili alla popolazione capannorese. Inoltre ci siamo prodigati nel dire che questo andava concertato sui tavoli con gli altri enti interessati, in modo da trovare una soluzione comune. Questo è fare buona politica, non litigare e denigrare gli altri. Occorre trovare soluzioni concrete per risolvere i problemi dei cittadini e non alimentare faide interne che non solo non interessano a nessuno ma ingessano il territorio e portano all’immobilismo che voi avete creato. In questi anni in cui avete governato, non siete riusciti o non avete voluto risolvere la situazione, vi siete messi per davvero o per finta a litigare tra voi lasciando così con il vostro disinteresse i cittadini con il cerino acceso in mano. Così come abbiamo presentato progetti alternativi per quanto riguardava la chiusura dei passaggi a livello e per la viabilità circostante, o anche questo che è storia ancora più recente il consigliere si è dimenticato oppure visto che non c’era non si è informato adeguatamente.

Questo è quello che è successo caro consigliere Del Carlo, pare troppo comodo dare la colpa agli altri (che tra l’altro sono all’opposizione); quando si governa si devono prendere delle decisioni e queste sono non decisioni che danneggiano il territorio. Le sembrano temi che può affrontare un “opinionista”, oppure sono verità e opportunità perse?" conclude la lista civica Svolta Comune.