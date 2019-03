Piana



La scuola Armonia Danza Arte e Movimento sugli scudi

martedì, 12 marzo 2019, 14:12

L’ennesima eccellente prestazione per gli allievi della scuola Armonia Danza Arte e Movimento di Capannori, che nei giorni scorsi hanno partecipato al concorso europeo danza CND Italie, che si è svolto al teatro Asioli di Correggio in provincia di Reggio Emilia, organizzato dall’Associazione Europea di Danza.

La manifestazione alla quale partecipano scuole da tutta Italia, è considerato l’unico concorso che racchiude il meglio della danza nel continente europeo dal classico, al moderno, la danza contemporanea e l'hip-hop e da diritto ai vincitori, di rappresentare l’Italia ai concorsi in Spagna e Lussemburgo.

La scuola Armonia, diretta da Martina Grisafi, è ormai da anni un punto di riferimento nel panorama artistico della nostra provincia è riuscita così a piazzare i propri giovani ballerini ai primissimi gradini del podio in diverse categorie.

Tra tutti spicca il primo premio nella categoria Gruppi Preparatorire Moderno che rappresenterà l’Italia al Concorso Europeo in Spagna. E poi ancora Michelle Moriconi che ha ottenuto il più alto gradino del podio nell’assolo di moderno ed il secondo posto nel contemporaneo.

Ancora un primo premio per Merinunzia Finamore nell’assolo classico. Altri primo posto negli assoli per la categoria classico per Geremia Angeli e Rebecca Del Sarto che ha conquistato anche il secondo piazzamento nel, categoria moderno.

E ancora numerosi secondi e terzi posti con gli allievi, nelle speciali a gruppi e assoli. Insomma un ottimo bottino di successi, per la scuola di Capannori, il cui merito oltre indubbiamente alla bravura degli allievi, va alle insegnanti della scuola: la stessa direttrice Martina Grisafi insieme a Sara Vannelli, Sara Giorgetti ed il maestro di Break Dance, Marco Lunghi. La scuola Armonia in piena crescita, sta lavorando a nuovi progetti per offrire sempre una maggiore.