L'ambulanza si trasforma in sala parto: madre partorisce davanti casa

Altri articoli in Piana

sabato, 9 marzo 2019, 13:48

Stamani il primo cittadino di Capannori ha inaugurato la sede del comitato in via Pesciatina, vicino alle Poste, in vista delle elezioni comunali di maggio, definendola la casa di tutti i cittadini

sabato, 9 marzo 2019, 12:15

Mercoledì 13 marzo dalle 15 alle 19 nell'ambito della Settimana Mondiale del Cervello al polo culturale Artémisia di Tassignano si terrà un Convegno-cineforum intitolato "I servizi di Salute Mentale a Lucca: la memoria del futuro' - Dal cortometraggio storico del 1967 "OP 67" alla mission e vision del Centro di...

sabato, 9 marzo 2019, 10:48

E’ quanto propone Legambiente Capannori e Piana lucchese per incentivare la riduzione dei rifiuti organici, diminuire gli impatti sull’ambiente e i costi dovuti alla gestione dei rifiuti stessi, ma anche per alleggerire la tariffa a vantaggio dei cittadini

sabato, 9 marzo 2019, 10:31

Prendono il via lunedì prossimo i lavori per ampliare uno dei tratti più stretti di via delle Suore a Lammari dove la carreggiata ha una larghezza inferiore a due metri e corre fra una fossa e una canaletta demaniale

sabato, 9 marzo 2019, 09:49

E’ un giallo, quello su cui concentra l’attenzione il capogruppo di Forza Italia consiglio regionale Maurizio Marchetti dopo essersi letto l’intera graduatoria dei Centri commerciali naturali della Toscana ammessi a finanziamento regionale pubblicata con decreto 2741 del 27 febbraio scorso

venerdì, 8 marzo 2019, 16:21

Il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord è in prima linea, con un impegno continuativo ed importante, per la sicurezza idraulica del Rio Leccio, a Porcari. Dal 2017 ad oggi, grazie anche ai finanziamenti ottenuti dalla Regione Toscana, l’Ente consortile è stato in grado di investire, su questa importante arteria...