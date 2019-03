Piana : capannori



L'amministrazione Menesini apre uno sportello di supporto ai cittadini interessati dal tracciato degli assi viari

lunedì, 25 marzo 2019, 15:20

Uno sportello comunale che prende il via giovedì prossimo (28 marzo) al servizio dei cittadini di Capannori interessati dal progetto dell'asse nord-sud del sistema tangenziale lucchese.

Questa è un'ulteriore azione che il sindaco Luca Menesini mette in campo per essere ancora di più vicino ai cittadini, che hanno la possibilità entro il 3 maggio prossimo di presentare osservazioni al progetto redatto da Anas per migliorare l'opera.

Per Menesini, infatti, dall'incontro pubblico dello scorso giovedì è emerso che le persone hanno un gran bisogno di capire, conoscere e, soprattutto, di avere indicazioni chiare e utili su come procedere per far valere i propri interessi.

“Oltre agli Enti locali, anche i cittadini interessati dagli espropri possono dire la loro – dice il sindaco Menesini –. Ed è importante che siano in condizione di farlo agilmente, non dovendo cercare qua e là le informazioni. Istituiamo questo sportello con l'obiettivo di fare un servizio pubblico, che poi è la stessa funzione che ha avuto la presentazione fatta giovedì scorso ad Artè. Le persone hanno diritto di sapere cosa accade sul proprio territorio, perché dopo è tardi. Quest'opera, così come progettata da Anas, non va bene, delocalizza il problema del traffico senza risolverlo. Spendere 110 milioni di euro per non risolvere la questione del traffico nella Piana di Lucca è una follia totale. E' molto importante inoltre che tutti i cittadini che hanno diritto di presentare osservazioni possano farlo a prescindere se possono pagarsi dei bravi professionisti o meno. Come amministrazione, mettiamo i nostri professionisti a disposizione dei cittadini in modo che tutti abbiano le stesse possibilità”.

Lo sportello si terrà in municipio a Capannori, il martedì e il giovedì pomeriggio su appuntamento, dalle 15 alle 17. Lo sportello prende il via giovedì prossimo e per prendere appuntamento bisogna mandare una mail all'indirizzo: osservazioniassiviari@comune.capannori.lu.it .

Il cittadino scrive all'indirizzo chiedendo l'appuntamento e l'ufficio risponde giorno e ora.

Per informazioni generiche, invece, telefonare al numero: 0583.428742.

L'amministrazione Menesini, infine, nei prossimi giorni esporrà nell'atrio le cartine del tracciato del sistema tangenziale lucchese, in modo che chi vuole ne prenda visione.