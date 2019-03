L'amore vuole tutto e ha ragione: Simone Soldati e Sandro Cappelletto in concerto a Badia di Cantignano

Altri articoli in Piana

venerdì, 15 marzo 2019, 14:56

Partirà lunedì da Colle di Compito, Castelvecchio e Ruota il viaggio attraverso il territorio del comune che, per quasi un mese, ogni giorno vedrà il candidato ed i suoi sostenitori ascoltare gli abitanti e fare tesoro del loro contributo raccogliendo idee e problematiche della popolazione

venerdì, 15 marzo 2019, 10:28

Natura, cultura e sport in un solo percorso: in bicicletta sulla nuova ciclabile Francigena da Camaiore ad Altopascio passando per Lucca e Capannori

venerdì, 15 marzo 2019, 09:02

Non si è fatta attendere la risposta al comunicato del presidente del Consorzio di Bonifica Toscana Nord Ismaele Ridolfi da parte di alcuni dei proprietari delle centraline idroelettriche poste sul Condotto Pubblico. Questi ultimi descrivono una realtà ben diversa rispetto a quanto esternato dal presidente del consorzio

venerdì, 15 marzo 2019, 08:46

Domenica nel Palazzetto dedicato a Sandro Pertini, in quel di Ponte Buggianese, va in scena il derby per eccellenza: ad aspettare la Geonova ci sarà il Bama Altopascio

giovedì, 14 marzo 2019, 19:12

Venerdì 15 marzo, alle 21.15, all’Auditorium “Vincenzo Da Massa Carrara” di Porcari si terrà il sesto ed ultimo appuntamento dell’ottava edizione della rassegna teatrale “ChiarodiLuna Inverno 2019”

giovedì, 14 marzo 2019, 16:52

Daniele Lazzareschi consigliere comunale di Forza Italia interviene in merito alla riapertura della polla del cane a Camigliano