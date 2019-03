Piana



Lazzareschi (FI): "Marciapiede su Viale Europa, si intervenga urgentemente"

lunedì, 4 marzo 2019, 11:10

Daniele Lazzareschi, consigliere comunale di Forza Italia, si rivolge al sindaco di Capannori, nonché presidente della provincia, Luca Menesini perché intervenga urgentemente sul marciapiede lungo il Viale Europa a Marlia.



"Questa situazione - commenta - si trova a Marlia sul viale Europa. Questo marciapiede è stato costruito dalla provincia di Lucca, in comune accordo col comune di Capannori. Come vediamo dalle foto, quattro graticole si sono avallate dal mese di ottobre scorso. Fatto il transennamento, nessuno è intervenuto a ripristinarle; i marciapiedi sono stati fatti per la sicurezza dei pedoni in questo tratto di strada, come si vede dalle foto, passano camion, in entrambi i sensi, nonostante ci sia un divieto ben preciso attuato dal comune di Capannori, ma non rispettato da nessuno".



"Questo marciapiede - conclude - è frequentato da bambini che prendono il bus per andare alle scuole medie e materna. E' vergognoso che a distanza di mesi non si sia provveduto. Ma la provincia esiste o non esiste? Viste anche le pessime condizioni del manto stradale dove gli automobilisti sono costretti a guidare contromano dalle buche che ci sono. Spero che qualcuno intervenga: mi rivolgo al sindaco Menesini, nonché presidente della provincia di Lucca, di intervenire urgentemente".