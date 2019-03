Piana : altopascio



Le opposizioni: "Finalmente sarà possibile discutere del sottopasso e del raddoppio ferroviario in un consiglio comunale aperto alla cittadinanza"

venerdì, 29 marzo 2019, 15:45

Sabato mattina 6 aprile alle ore 9,30 si terrà, su richiesta dei gruppi di minoranza, un consiglio comunale aperto alla cittadinanza per discutere del progetto di sottopasso e raddoppio ferroviario ad Altopascio.

“Da quando è stato presentato il primo progetto, quasi due anni fa, abbiamo richiesto, su un'opera così importante per il nostro territorio, continuamente un confronto e la massima informazione e coinvolgimento della cittadinanza. Il percorso seguito dal Sindaco e dalla sua Giunta è andato finora, purtroppo, nella direzione esattamente contraria - esordiscono i gruppi consiliari “Insieme per Altopascio" e “Lega Nord" -. Il primo marzo abbiamo chiesto, come nostro diritto per legge, la convocazione di un consiglio comunale straordinario sulla questione a cui doveva partecipare anche RFI che purtroppo ha declinato l’invito. Il consiglio doveva essere riunito per legge entro il 21 Marzo ma, seppur con ritardo, confidiamo ancora che la maggioranza si ravveda ed inverta “la rotta". Il progetto presenta numerose criticità, come andiamo ripetendo da tempo, e che possono essere ancora, almeno in parte, affrontate - proseguono -. Quella fondamentale è che occorre assolutamente, come minimo, richiedere con forza l'eliminazione del traffico pesante su via Francesca Romea attraverso la realizzazione, da effettuarsi prima della chiusura del passaggio a livello, di una circonvallazione di collegamento con via Bientinese. Invitiamo la cittadinanza tutta, ed in particolare i numerosi cittadini interessati dalle procedure di esproprio, a partecipare. Potranno anche offrire il loro contributo diretto prendendo la parola ma è necessario inviare una richiesta all’indirizzo mail: s.sensi@comune.altopascio.lu.it con una generica indicazione del motivo" concludono.