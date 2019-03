Piana : capannori



Lega: "A Capannori prende forma la piazza ma le attività commerciali sono in crisi"

venerdì, 22 marzo 2019, 15:20

"Mentre l'attuale amministrazione spende soldi pubblici, quindi dei cittadini, per costruire una bellissima piazza nel centro del paese, le attività commerciali che vi ruotano intorno subiscono la crisi che l'avvento dell'euro ha portato come conseguenza disastrosa e sempre meno imprenditori sono disponibili ad investire - esordisce la Lega in un comunicato -. Piante ornamentali, pavimentazione pregiata e quello che di bello si può immaginare, verrà effettivamente realizzato, inutile almeno quanto l'imminente statua di Garibaldi che si vede nella rotatoria posta sulla strada parallela. I cittadini dovranno assistere come spettatori passivi a questo sperpero di denaro pubblico, perché il sindaco in carica pensa di governare una metropoli e quindi deve ospitare il concerto del primo maggio - incalza la Lega - . Il candidato a sindaco del centrodestra, Salvadore Bartolomei, ha lanciato la proposta di non replicare tale evento e , con i soldi risparmiati, aiutare le attività commerciali in difficoltà o in fase di start up . Come Lega, non possiamo che essere d'accordo e appoggiare tale iniziativa. I comuni virtuosi si distinguono per il loro operato, non per la grandezza delle opere, ma per il beneficio che da esse ne traggono i cittadini. Aspettiamo quindi fiduciosi la data delle prossime elezioni amministrative e confidiamo nel buon senso degli elettori" conclude la nota della Lega.