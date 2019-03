Piana



Lions Running e Lions in Piazza a Capannori

martedì, 26 marzo 2019, 13:12

Nella giornata di sabato 23 marzo, si è tenuta a Capannori la IV edizione della Lions Running contemporaneamente a Lions in Piazza.

Oltre 700 marciatori presenti alla partenza, ma soprattutto 350 visite specialistiche gratuite.

La manifestazione è stata organizzata da LC Garfagnana, LC Antiche Valli, LC Pescia, LC Lucca Host, LC Lucca Le Mura, LC Pietrasanta Versilia Storica, Leo Pescia e Leo Lucca con la collaborazione importantissima della Onlus l’Amo dell’Amore.

“Colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro che hanno lavorato per l'ottima riuscita della manifestazione - racconta il Presidente del Comitato Lions Running Ornella Da Tofori - Tutto lo staff Lions, tutti i soci della Misericordia di Capannori, il Comune di Capannori e all'apparato medico e paramedico che a vario titolo hanno offerto il loro tempo e professionalità in forma gratuita. Un grazie particolare al nostro Governatore Daniele Greco che ha voluto essere presente a questo evento.”

“Ricordo inoltre, che oltre alle visite effettuate, con quanto raccolto, verranno realizzati altri service - aggiunge il Presidente di Zona Fabrizio Tardelli - Il primo, il dono di 35 zainetti alla splendida organizzazione Allegra Brigata, già realizzato durante la stessa giornata di Sabato. Inoltre sarà donato un BEL (Bastone Elettronico Lions), un cucciolo di Labrador per la scuola di Limbiate - questi due service rientrano nell’area vista - e un manichino per l’addestramento dei volontari della Misericordia, associazione che svolge un ruolo importantissimo su tutto il nostro territorio. Voglio ringraziare in modo particolare i 700 e oltre marciatori, che nonostante la nostra non perfetta organizzazione sotto l'aspetto podistico, da anni ci seguono e partecipano alla manifestazione. E i benefattori che hanno voluto fare una donazione alla nostra Onlus. Anche grazie a voi si realizzano questi piccoli grandi sogni.”

Una solidarietà che ha coinvolto anche i medici del gruppo che si sono offerti per effettuare visite gratuite ai cittadini e sono stati 350 coloro che hanno beneficiato di questo servizio.

“Abbiamo realizzato 350 visite specialistiche, grazie alla perfetta organizzazione e sinergia con la Misericordia di Capannori che ringrazio nella persona del suo Governatore e nella Sig.ra Selene Pera - racconta Marco Castrucci responsabile Lions in Piazza per il Comitato Organizzatore - Le visite effettuate come prevenzione sanitaria sono:

• Cardiologia

• Ortopedia

• Pneumologia

• Oculistia

• Visita audiometrica

• Ecocolordopler

• Diebetologia Lions in Piazza è un Service Lions a livello nazionale volto alla prevenzione sanitaria, con particolare attenzione alle patologia area vista e diabete.

Il diabete è un’epidemia globale che colpisce un sempre maggior numero di uomini, donne e bambini di tutto il mondo. Il diabete può condurre a complicazioni al cuore, ai vasi sanguigni, agli occhi, ai reni, al sistema nervoso e ai denti.

Nei paesi industrializzati il diabete è la principale causa delle malattie cardiovascolari, della cecità, dell’insufficienza renale e dell’amputazione degli arti inferiori. Si prevede che entro il 2045, 629 milioni di adulti saranno diabetici. Per questo motivo noi Lions ci siamo fortemente impegnati in questa campagna di prevenzione.”