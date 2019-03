Piana : montecarlo



L'ironia di Emilio Solfrizzi al Teatro Rassicurati

lunedì, 11 marzo 2019, 11:28

Comune di Montecarlo, Fondazione Toscana Spettacolo onlus e associazione And Or promuovono la stagione di prosa del Teatro dei Rassicurati di Montecarlo. L'attore Emilio Solfrizzi porta in scena la vita sportiva del campione del tennis Roger Federer ed è tutto da ridere. Appuntamento venerdì 15 marzo alle 21,15.

Ridere per la mimica di un grande incontro di tennis, con la palla (immaginaria) che sfreccia da una parte all'altra del palco e l'espressività del volto e del corpo che racconta rabbia furiosa o gioia incontenibile.



Prosegue con grande successo di pubblico il cartellone della prosa del Teatro dei Rassicurati di Montecarlo (Lu). E venerdì 15 marzo, alle 21,15, Emilio Solfrizzi porta in scena la vita sportiva del campione di tennis Roger Federer con lo spettacolo dal titolo “Roger”.

L’azione si svolge interamente su un campo da tennis, in un’immaginaria partita tra un generico numero due e l’inarrivabile numero uno del tennis di tutti i tempi: il campionissimo Roger Federer.



Emilio Solfrizzi in una rappresentazione completamente affidata alla centralità della parola e dell’attore. In scena solo poche righe bianche che disegnano un campo da tennis e due sedie, sulle quali, nei cambi di campo, i tennisti si riposano.



Sollfrizzi, che alterna con uguale maestria, teatro, cinema e televisione è largamente amato dal grande pubblico fra le altre anche per il successo della serie tv Rai “Tutti pazzi per amore”.

Il Teatro dei Rassicurati di Montecarlo ha puntato su una stagione di qualità, con un cartellone realizzato grazie alla positiva sinergia in atto da oltre 10 anni con la Fondazione Toscana Spettacolo onlus, primo circuito multidisciplinare in Italia, con l’amministrazione del Comune di Montecarlo e l’associazione And Or Margini Creativi. Una sinergia che negli ultimi anni ha dato risultati veramente eccellenti.

Gli spettacoli avranno inizio alle 21,15

biglietti

intero € 15 / ridotto € 10

carta Studente della Toscana

biglietto ridotto € 8 studenti universitari

(il posto verrà assegnato, dietro presentazione della carta, in base alla disponibilità della pianta; si consiglia l’accesso in biglietteria almeno un’ora prima dell’inizio spettacolo)

riduzioni

“biglietto futuro” under 30, possessori Carta dello spettatore FTS (solo per i biglietti), soci dell’Associazione And Or margini creativi

prevendita

Ufficio Cultura del Comune di Montecarlo via Roma 56,

dal lunedì al sabato ore 9-13 tel. 0583 229725;

culturaeturismo@comune.montecarlo.lu.it

Teatro dei Rassicurati

via Carmignani 14, 55015 Montecarlo (LU)

tel. 0583 22517